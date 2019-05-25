Milwaukee, sezonun en kritik maçına çıkıyor! TEK MAÇ'ta Toronto'ya iddaa'da...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriMilwaukee, sezonun en kritik maçına çıkıyor! TEK MAÇ'ta Toronto'ya iddaa'da...
GeriBasketbol Milwaukee, sezonun en kritik maçına çıkıyor! TEK MAÇ'ta Toronto'ya iddaa'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
25.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Milwaukee, sezonun en kritik maçına çıkıyor! TEK MAÇ'ta Toronto'ya iddaa'da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milwaukee, sezonun en kritik maçına çıkıyor! TEK MAÇ'ta Toronto'ya iddaa'da...

2-0 öne geçtiği seride 2-3 geri düşen Milwaukee Bucks için tamam mı, devam mı maçı! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

TORONTO RAPTORS - MILWAUKEE BUCKS

- Normal sezonu lider bitiren Bucks, Pistons ve Celtics serilerini çok rahat geçmişti.

- Raptors karşısında da 2-0 öne geçince herkes adlarını kolay bir şekilde NBA Finali'ne yazdırmasını beklerken Kawhi Leonard ve arkadaşları muhteşem bir geri dönüşe imza attı!

- Son 3 maçı 30 sayı ortalamayla geçen Leonard, özellikle Fiserv Forum'daki son maçın ikinci yarısında müthiş bir direnç gösterdi ve arkadaşlarıyla birlikte saha avantajının ele geçirilmesini sağladı...

- Scotiabank Arena'da normal sezonda oynanan 2 maçı da Bucks kazanmıştı, bu kritik maçta bir kez daha kazanmaktan başka çareleri kalmadı.

- Serinin ikinci maçında 17 sayı atan Ersan İlyasova, üst üste kaybedilen 3 maçta yokları oynamıştı...

Milwaukee, sezonun en kritik maçına çıkıyor TEK MAÇta Torontoya iddaada...

MİSLİ.COM ÜYELERİ KARARSIZ!

TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde yer alan ve Misli.com üzerinden CANLI yayınlanacak "Toronto-Milwaukee" serisinin altıncı maçı öncesi üyeler kararsız!

666 kodlu handikaplı oyuna iddaa oynayanların %29'luk kısmı Milwaukee'nin yanında yer alırken, 705 kodlu handikapsız oyuna iddaa oynayanların %58'lik kısmı ise Toronto tarafında yer almış...

Handikaplı oyunda "+2.5 sayı" gibi bir avantajın da söz konusu olduğunu unutmayın!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Real Madrid sert kayaya çarptı! Eden Hazard...
Ölmeden önce açıkladı! Schumacher'in durumu...
Anadolu Efes, Micic'in sözleşmesini uzattı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması saat kaçta, hangi kanalda?