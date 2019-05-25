Milwaukee, sezonun en kritik maçına çıkıyor! TEK MAÇ'ta Toronto'ya iddaa'da...
2-0 öne geçtiği seride 2-3 geri düşen Milwaukee Bucks için tamam mı, devam mı maçı! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
TORONTO RAPTORS - MILWAUKEE BUCKS
- Normal sezonu lider bitiren Bucks, Pistons ve Celtics serilerini çok rahat geçmişti.
- Raptors karşısında da 2-0 öne geçince herkes adlarını kolay bir şekilde NBA Finali'ne yazdırmasını beklerken Kawhi Leonard ve arkadaşları muhteşem bir geri dönüşe imza attı!
- Son 3 maçı 30 sayı ortalamayla geçen Leonard, özellikle Fiserv Forum'daki son maçın ikinci yarısında müthiş bir direnç gösterdi ve arkadaşlarıyla birlikte saha avantajının ele geçirilmesini sağladı...
- Scotiabank Arena'da normal sezonda oynanan 2 maçı da Bucks kazanmıştı, bu kritik maçta bir kez daha kazanmaktan başka çareleri kalmadı.
- Serinin ikinci maçında 17 sayı atan Ersan İlyasova, üst üste kaybedilen 3 maçta yokları oynamıştı...
MİSLİ.COM ÜYELERİ KARARSIZ!
TEK MAÇ olarak iddaa bülteninde yer alan ve Misli.com üzerinden CANLI yayınlanacak "Toronto-Milwaukee" serisinin altıncı maçı öncesi üyeler kararsız!
666 kodlu handikaplı oyuna iddaa oynayanların %29'luk kısmı Milwaukee'nin yanında yer alırken, 705 kodlu handikapsız oyuna iddaa oynayanların %58'lik kısmı ise Toronto tarafında yer almış...
Handikaplı oyunda "+2.5 sayı" gibi bir avantajın da söz konusu olduğunu unutmayın!
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