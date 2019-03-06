Milos Krasic sürprizi! Resmen açıklandı...
Fenerbahçe'nin 2012 yazında Juventus'tan büyük umutlarla transfer ettiği ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Milos Krasic'ten geleceğiyle ilgili olarak çok çarpıcı bir açıklama geldi.
Fenerbahçe, Sırp futbolcu Milos Krasic'i 2012 yazında Juventus'tan tam 7 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Sarı Lacivertliler'e büyük umutlarla getirilen ancak gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan merkez orta saha oyuncusu, bir sonraki sezon ise Bastia'ya kiralanmıştı.
2015 yazında Polonya ekibi Lechia Gdansk'a bedelsiz olarak gönderilen yıldız isim, Polonya ekibinden Aralık 2018'de ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamadı.
Birkaç aydır boşta olan 34 yaşındaki futbolcunun menajerliğini üstlenen Dejan Joksimovic, "Krasic kariyerini bitirdi. Dolayısıyla artık onun menajeri değilim." ifadelerini kullanmıştı.
Rus basınına konuşan Krasic ise bu açıklamayı yalanladı. Ülkede yayım yapan Championat adlı internet sitesine konuşan Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu, geleceği hakkında şunları söyledi:
"Kariyeri mi bitirmek mi? Hayır, bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Eğer sezon sonundan önce teklifler alırsam oynamaya devam edeceğim."
Krasic, profesyonel futbol kariyeri boyunca sırasıyla Vojvodina, CSKA Moskova, Juventus, Fenerbahçe, Bastia ve Lechia Gdansk formaları giydi.
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