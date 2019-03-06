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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.03.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Milos Krasic sürprizi! Resmen açıklandı...

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Milos Krasic sürprizi! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe'nin 2012 yazında Juventus'tan büyük umutlarla transfer ettiği ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Milos Krasic'ten geleceğiyle ilgili olarak çok çarpıcı bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Milos Krasic'i 2012 yazında Juventus'tan tam 7 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Sarı Lacivertliler'e büyük umutlarla getirilen ancak gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan merkez orta saha oyuncusu, bir sonraki sezon ise Bastia'ya kiralanmıştı.

2015 yazında Polonya ekibi Lechia Gdansk'a bedelsiz olarak gönderilen yıldız isim, Polonya ekibinden Aralık 2018'de ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamadı.

Birkaç aydır boşta olan 34 yaşındaki futbolcunun menajerliğini üstlenen Dejan Joksimovic, "Krasic kariyerini bitirdi. Dolayısıyla artık onun menajeri değilim." ifadelerini kullanmıştı.

Rus basınına konuşan Krasic ise bu açıklamayı yalanladı. Ülkede yayım yapan Championat adlı internet sitesine konuşan Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu, geleceği hakkında şunları söyledi:

"Kariyeri mi bitirmek mi? Hayır, bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Eğer sezon sonundan önce teklifler alırsam oynamaya devam edeceğim."

Krasic, profesyonel futbol kariyeri boyunca sırasıyla Vojvodina, CSKA Moskova, Juventus, Fenerbahçe, Bastia ve Lechia Gdansk formaları giydi.

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