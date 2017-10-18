Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip ilk olarak Romanya ile 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Milliler, 13 Kasım Pazartesi günü de Arnavutluk'u konuk edecek.

Her iki maçın oynanacağı stat ve başlama saatlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Milliler, Romanya ile en son 10 Eylül 2013 tarihinde 2014 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçı oynamış ve müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Arnavutluk ile son kez 12 Ekim 2005 tarihinde karşılaşan Türkiye, deplasmandaki 2006 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçını 1-0 galip tamamlamıştı.