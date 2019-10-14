Millilere Stade De France'ta büyük destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMillilere Stade De France'ta büyük destek
GeriFutbol Millilere Stade De France'ta büyük destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Millilere Stade De France'ta büyük destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Euro 2020 yolunda Fransa ile Paris’te karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı Stade De France’ta büyük bir destek bulacak.

81 bin kişilik statta 25-30 bin Türk’ün tribünde olması beklenirken, Paris sokaklarında çok sayıda Türk futbolsever sabırsızlıkla karşılaşmanın başlamasını bekliyor. Şanzelize ve Eyfel Kulesi yakınlarında bulunan futbolseverler Türkiye’nin kazanacağından emin konuştular. Maçın atmosferi hakkında da yorum yapan Türk futbolseverler; "Medya abartıyor, insanlar burada futbola konsantre. İnşallah milli takımımız kazanır, beraberlik de yeterli" şeklinde konuştular.

Kritik maç öncesi Fransa’dan izlenimler...

Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen Türk futbolseverler milli takımdan zafer bekliyor

"Medya maçın atmosferini geriyor, biraz abartıyor. İnsanlar burada futbola konsantre"

Fransa dışından gelen taraftarlar ise ;

"İngiltere’den geliyoruz. Evimizde kazandık, bu maçta da gönlüm galibiyetten yana.

Fransa’yı burada da yeneceğiz. Gönlümden geçen skor 2-1

Bu maç için 600 kilometre yol yaptık, inşallah kazanırız. Stadyumda da Türk taraftarların fazla olmasını bekliyoruz.

Fazla konuşmaya gerek yok. Bu maçı ya alacağız ya alacağız" şeklinde konuştular.

Fransa basınında maç öncesi yer alan yankılarda ise L’Equipe Gazetesi "Electrique" başlığını atarken, "Elektrik" manşeti ile verdiği haberi maçın Politik ve Sportif olarak çok gergin ve sıcak atmosferde oldacağına dikkat çekiyor

Le Parisien "Maviler gibi güçlü olmalıyız", Le Figaro ise "Kilit nokta orta saha" başlığını attı. Fransa basını maç ile ilgili muhtemel 11 tahminleri yapıp, Türkiye’nin Arnavutluğa attığı gol sonrası futbolcuların asker selamını da sayfalarına taşıdılar.

Le Figaro gazetesi ayrıca, Türk milli takımı futbolcularının verdikleri asker selamı yüzünden maçın iptal edilmesi gerektiği söylediklerini ve dış işleri bakanı Le Drian’ın maçı protesto ettiğini ve gelmeyeceğini yazdı.

Le Monda da Stade de France tribünlerinde olabilecek ambians yüzünden dışişleri bakanı Le Drian’ın daha önceden öngörülmüş olmasın rağmen Fransa-Türkiye maçına gelmeyeceğini yazdı.

Le Parisien gazetesi Türk futbolcuların maç sırasında verdikleri asker selamının ne anlama geldiğini sorgulamış ve bu hareketin siyasi bir sembol olmaktan öte Türk halkının askerine ne kadar bağlı olduğunu ve saygı duyulduğunu gösteren daha çok kültürel bir sembol olduğunu belirtti.

Son Dakika: UEFA duyurdu Fransa-Türkiye maçı...
Son Dakika: UEFA duyurdu! Fransa-Türkiye maçı...

Millilere Stade De Franceta büyük destek

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Balıkesirspor'a isim sponsoru
Süper Lig'in Fransız oyuncuları Türkiye'yi anlattı: Hiçbir yerle kıyaslanamaz
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon yarın başlıyor!