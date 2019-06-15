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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.06.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Milliler, Sırbistan'a mağlup oldu

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Milliler, Sırbistan'a mağlup oldu

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Sırbistan’a 80-70’lik skorla mağlup oldu.

Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Sırbistan’a 80-70’lik skorla mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Fransa’nın Rennes şehrinde gerçekleştirilen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçı olan Sırbistan mücadelesinde maça 10-0’lık bir seri ile başladı. İlerleyen bölümde toparlanan Sırbistan ilk çeyrek sonunda 19-19 eşitliği sağladı.

İkinci çeyrekte de ivmesini koruyan Sırbistan, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve devre arasını 49-31 önde gördü.

Mücadelenin ikinci yarısına da Sırplar iyi başladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sırbistan, son çeyreğe 19 sayı avantajla 64-45'lik üstünlükle girdi.

Müsabakanın son bölümünde toparlanan Milliler, farkı 7’ye kadar indirmeyi başarsa da geri dönüşü tamamlayamadı ve karşılaşmayı 80-70’lik skorla Sırbistan kazandı.

Ay-yıldızlılarda Ayşe Cora, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Pelin Derya Bilgiç 17 sayı, Işıl Alben ise 12 sayı ile çift hanelere ulaştı.

Milliler, turnuvadaki ilk maçında ise ev sahibi Fransa’yı 74-65’lik skorla mağlup etmişti.

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