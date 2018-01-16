Milliler Romanya'yı 6-2 yendi

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan maçı Yiğit Kurnaz, Deybet Gök ve Kerem İliğtangil hakem üçlüsü yönetti.
Maçta milli takımın gollerini 9. dakikada Süleyman Luş, 19. dakikada Batuhan Özdemir, 25. dakikada Ali Yavuz Kol, 33. dakikada Oğuzhan Akgün, 49. dakikada Barışcan Işık Altunbaş ve 52. dakikada Atakan Gündüz attı. Romanya'nın golleri ise 29. dakikada Vlad Mitrea ve 54. dakikada Iulian Ilie'den geldi.
Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, 18 Ocak’ta Romanya ile aynı sahada bir hazırlık maçı daha yapacak.