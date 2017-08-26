Milliler namağlup şampiyon! Avrupa'nın kralı...

2017 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı, turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı.
Macaristan'ın Eger şehrinde bugün sona eren 2017 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı, final maçında İngiltere'yi 5-3 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Çeyrek finalde Sırbistan'ı 10-0, yarı finalde İspanya'yı 6-2 yenen milliler, final maçının ilk dakikalarında 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu avantajını maçın sonuna kadar koruyan milliler sualtında muhteşem bir performans ortaya koyarak güçlü rakibini 5-3 yenmeyi başardı ve Avrupa Şampiyonluğu Kupası'nın sahibi oldu.
Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı namağlup unvanıyla kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nda ikinci İngiltere, üçüncü ise İspanya'yı 4-2 yenen Fransa oldu. Kadınlar kategorisinde ise Sualtı Hokeyi A Milli Kadın Takımı 5. oldu.