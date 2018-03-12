Milliler, Karadağ ile hazırlık maçı yapacak
A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile 27 Mart 2018 Salı günü başkent Podgorica'da özel bir hazırlık maçında karşılaşacak.
Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.10'da başlayacak. İki takım, 29 Mayıs 2016 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmiş ve müsabakayı Türkiye 1-0 kazanmıştı.
A Milli Takımımız, bu karşılaşma öncesinde 23 Mart 2018 Cuma günü de saat 20.30'da İrlanda Cumhuriyeti'ni Antalya Stadyumu'nda ağırlayacak.
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