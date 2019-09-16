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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
16.09.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Milliler ikinci mağlubiyetini aldı

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Milliler ikinci mağlubiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, başkent Ljubljana'da ev sahibi ülke Slovenya ile karşılaştı.
Milliler, rakibinin basit hataları sayesinde ilk setin başında 9-3 öne geçti ancak Slovenya, 22. oyunda sete denge getirdi (11-11). Bu noktadan sonra başa baş geçen ilk set, 30-28'lik skorla Slovenya'nın oldu.

Servisler ve kısa paslarla ortadan yaptıkları hücumlarla etkili olan Slovenya, Türkiye'nin oyuna girmesine fırsat tanımadığı ikinci seti 25-16 alarak skoru 2-0'a getirdi.

İki takımın da çokça hata yaptığı 3. setin son bölümünde, savunmada daha iyi performans sergileyen Slovenya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

Slovenya, C Grubu'ndaki 3. karşılaşmasından da galip ayrıldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye ise 2. mağlubiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçını, 17 Eylül Salı günü Belarus ile yapacak.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 0 - Slovenya: 3

Salon: Stozice

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Sinisa Isajlovic (Avusturya)

Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, (Burak Mert, Volkan Döne, Selçuk Keskin, İzzet Ünver, Metin Toy, Faik Samed Güneş)

Slovenya: Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj (Kovacic, Toncek Stern, Ziga Stern, Ropret, Klobucar)

Setler: 28-30, 16-25, 23-25

Süre: 38, 24, 35 (97 dakika)

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