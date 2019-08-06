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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
06.08.2019 - 01:56, Son Güncelleme:

Milliler, hazırlık maçında Fransa'yı yendi

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Milliler, hazırlık maçında Fransa'yı yendi

2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'yı 74-69 mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarına devam eden milliler, Fransa ile özel maçta karşı karşıya geldi. 

Milli takım, Fransa'nın Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Pau yerel idaresinde yapılan mücadelenin ilk çeyreğini 22-17 geride tamamladı.

İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, soyunma odasına 34-33 üstün gitti. 

Fransa, üçüncü çeyreği 56-54 önde tamamlasa da son periyotta kontrolü tekrar eline geçiren Türkiye, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı. 

Milli takımda Cedi Osman, kaydettiği 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Ay-yıldızlı ekipte Furkan Korkmaz 15, Melih Mahmutoğlu ise 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. 

Fransa'da ise Anadolu Efes'te forma giyen Adrien Moerman 12, Evan Fournier ise 10 sayı kaydetti. 

Türkiye, Fransa'daki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ 20.00'de Tunus ile karşılaşacak.

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