Milliler avantajı koruyamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMilliler avantajı koruyamadı
GeriSpor Milliler avantajı koruyamadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
27.03.2018 - 18:06, Son Güncelleme:

Milliler avantajı koruyamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milliler avantajı koruyamadı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Karadağ deplasmanında boy gösterdi. Milliler 2-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti. 11. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçen milliler, 23'te Okay Yokuşlu'nun fileleri bulmasıyla farkı 2-'ye çıkardı. Mirko Ivanic'in 25'teki golü ilk yarıdaki skoru belirledi: 2-1. Karadağ 87. dakikada Stefan Mugosa'nın golüyle beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 son buldu.

Ayrıntılar gelecek...

MAÇTAN NOTLAR

Lucescu'dan 3 değişiklik!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre dün akşam 3 değişiklik birden yaptı.
Romen teknik adam bu kez Karadağ karşısında Mehmet Topal'ı stoper bölgesinde görevlendirirken, Serdar Aziz'i 11'den kesip Mahmut Tekdemir'e orta sahada sahaya sürdü. Ayrıca sağ bekte Gökhan Gönül yerine Kaan Ayhan sahaya çıkarken sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de Emre'nin yerine 11'de tercih edildi.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Gökhan’ı riske atmadı.
Romen teknik adam adalelerinde ağrıları bulunan ve hafif sakatlığı olan 2 futbolcuyu takımlarının durumlarını düşünerek duyduğu saygıdan dolayı riske etmek istemedi.

TFF'den tam destek...

Türkiye A Milli Takımının EURO 2020 yolunda yepyeni bir sayfa açtığı maratonda Ay Yıldızlı ekibin Karadağ ile oynadığı maça TFF Yönetim Kurulu da destek verdi. Karadağ'daki maçı TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF başdanışmanı Hilmi Gökçınar, Ali Düşmez, Kadir Kardaş, Şeref Yalçın ve Galatasaray Kulübü eski başkan yardımcısı Refik Arkan tribünden takip etti.

Canlı yayın krizi

Uefa talimatları gereği yayıncı kuruluşa açıklama yapması gereken Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu TRT'nin kurduğu alana gelmek istemedi. Medya sorumlusu Türker Tozar’ın ikna etmeye çalıştığı tecrübeli teknik adam kameraların çıkış tüneline gelmesini istedi. Lucescu yoğun ısrarlar sonucu maça yarım saat kala TRT'nin kameralarının bulunduğu alana gelerek canlı yayına katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanya Brezilya hazırlık maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Fikret Orman’dan son dakika Talisca ve Oğuzhan açıklaması!

Yusuf Yazıcı için geliyorlar! Barcelona ve...

Gerçek ortaya çıktı! Arda Turan'ın Ebru Şallı'ya attığı mesajlar sahteymiş