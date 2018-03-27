Milliler avantajı koruyamadı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Karadağ deplasmanında boy gösterdi. Milliler 2-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti. 11. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçen milliler, 23'te Okay Yokuşlu'nun fileleri bulmasıyla farkı 2-'ye çıkardı. Mirko Ivanic'in 25'teki golü ilk yarıdaki skoru belirledi: 2-1. Karadağ 87. dakikada Stefan Mugosa'nın golüyle beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 son buldu.
Ayrıntılar gelecek...
MAÇTAN NOTLAR
Lucescu'dan 3 değişiklik!
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre dün akşam 3 değişiklik birden yaptı.
Romen teknik adam bu kez Karadağ karşısında Mehmet Topal'ı stoper bölgesinde görevlendirirken, Serdar Aziz'i 11'den kesip Mahmut Tekdemir'e orta sahada sahaya sürdü. Ayrıca sağ bekte Gökhan Gönül yerine Kaan Ayhan sahaya çıkarken sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de Emre'nin yerine 11'de tercih edildi.
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Gökhan’ı riske atmadı.
Romen teknik adam adalelerinde ağrıları bulunan ve hafif sakatlığı olan 2 futbolcuyu takımlarının durumlarını düşünerek duyduğu saygıdan dolayı riske etmek istemedi.
TFF'den tam destek...
Türkiye A Milli Takımının EURO 2020 yolunda yepyeni bir sayfa açtığı maratonda Ay Yıldızlı ekibin Karadağ ile oynadığı maça TFF Yönetim Kurulu da destek verdi. Karadağ'daki maçı TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF başdanışmanı Hilmi Gökçınar, Ali Düşmez, Kadir Kardaş, Şeref Yalçın ve Galatasaray Kulübü eski başkan yardımcısı Refik Arkan tribünden takip etti.
Canlı yayın krizi
Uefa talimatları gereği yayıncı kuruluşa açıklama yapması gereken Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu TRT'nin kurduğu alana gelmek istemedi. Medya sorumlusu Türker Tozar’ın ikna etmeye çalıştığı tecrübeli teknik adam kameraların çıkış tüneline gelmesini istedi. Lucescu yoğun ısrarlar sonucu maça yarım saat kala TRT'nin kameralarının bulunduğu alana gelerek canlı yayına katıldı
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