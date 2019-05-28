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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

Milliler, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü

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Milliler, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.

Hazırlıkları kapsamında 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da ise Alanya'da Özbekistan ile özel maç yapacak milliler, Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

İdman öncesi milli takım sahada toplu fotoğraf çektirdi.

Milli oyunculardan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Emre Taşdemir, sahada fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen ve Union Berlin ile oynanan play-out maçında başından yaralanan Ozan Kabak, Antalya'daki bir hastanede tetkikleri yapıldığı için antrenmana katılmadı.

İtalya'nın Sassuolo takımında oynayan ve dün yapılan ilk antrenmana uçağının rötar yapması nedeniyle katılamayan Merih Demiral ise kampa dahil olarak idmana çıktı.

Isınmayla başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Çalışmanın ilk 25 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

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