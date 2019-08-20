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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
20.08.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Milli voleybolcularda hedef final

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Milli voleybolcularda hedef final

A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncularından Kübra Akman: "Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı orta oyuncularından Kübra Akman, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale kadar gitmek istediklerini kaydetti. 

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Kübra, milli formayı giymekten her zaman büyük gurur duyduğunu belirterek, "Şimdi kendi evimizde, Ankara’da tekrar giyecek olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin ev sahibi olmasının avantajlarına dikkati çeten Kübra, "Bu karşı takıma bir baskı zaten. Ben öyle düşünüyorum. Bize de bir güven oluyor. Kendi evinde, sen sayı aldığında bütün tribünlerin bağırması kadar güzel bir duygu yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Avrupa şampiyonasında "kolay rakip" olmadığını vurgulayan Kübra, şu ifadeleri kullandı: 

"İlk maçımızı Yunanistan’la oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda kolay rakip diye bir şey yok, ben öyle düşünüyorum. Bütün takımlara karşı aynı hırsta, aynı dikkatte çıkmamız gerekiyor. Şampiyonada maç maç gidip, finale kadar gitmek istiyoruz. Öncelikle Ankara’nın diğer illere göre de çok daha büyük bir seyirci kitlesi var. Onlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnanıyorum ki, Avrupa şampiyonası gibi büyük bir turnuvada da yine yalnız bırakmayacaklardır." 

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