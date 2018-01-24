Milli tenisçi Yankı Erel Avustralya Açık'a veda etti

Melbourne'da devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisi tek erkekler dördüncü tura kalma maçında Yankı Erel, Rus rakibi Timofey Skatov ile karşılaştı.



Karşılaşmanın ilk setini 1 numaralı seri başı Rus rakibi karşısında 6-0 kazanan 17 yaşındaki milli tenisçi Erel, büyük bir mücadeleye sahne olan ikinci seti 7-5 rakibine kaptırdı. Üçüncü ve son seti 6-3 kaybeden Erel, korttan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.



Yankı Erel'in de turnuva dışında kalması ile Avustralya Açık'ta mücadele eden Türk raket kalmadı. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Cem İlkel ve Başak Eraydın ilk tur maçlarında başarılı olamayarak elenmişti.