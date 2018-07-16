Milli tenisçi Ergi Kırkın, çiftlerde ikinci oldu
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Avusturya'da katıldığı Futures turnuvasında Çek partneri Filip Duda ile çiftlerde ikinciliği elde etti.
Toprak kortta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde 1 numaralı seribaşı ekibini saf dışı bırakan Ergi-Duda ikilisi, finalde Alman Johannes Haerteis-Peter Heller çiftine takıldı.
19 yaşındaki ortaklar Ergi ile Duda, rakiplerine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek ikincilikte kaldı.
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