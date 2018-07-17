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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
17.07.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Astana'da ikinci turda

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Milli tenisçi Berfu Cengiz, Astana'da ikinci turda

Milli sporcu Berfu Cengiz Kazakistan'da düzenlenen ITF turnuvasında ikinci tura yükseldi. İkinci turda Özbekistan'dan Sharipova ile eşleşen Berfu: "Bu oyuncu ile geçen yıl Bakü'de yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda oynamıştım. Benim için zor maç olacak"

Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında milli tenisçi Berfu Cengiz, teklerde ikinci tura yükseldi.

Başkent Astana'da düzenlenen kadınlar ITF turnuvasında ilk turda Rus Ksenia Laskutova ile karşılaşan Berfu Cengiz, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle yenerek bir üst tura çıktı.

Milli tenisçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü rakibi karşısında mücadeleden galip ayrıldığını söyledi.

İkinci turda Özbekistan'dan Sabina Sharipova ile eşleşen Berfu, "Bu oyuncu ile geçen yıl Bakü'de yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda oynamıştım. Bir kere kazandım, bir kere kaybettim. Benim için zor maç olacak. Sonuna kadar savaşacağım." diye konuştu.

Dünya sıralamasında 379. olduğunu ifade eden Berfu, "Bu yılın sonunda ilk 200'e girmeyi, Avustralya Açık 2019 grand slam elemesi de oynamayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

Turnuvaya katılan milli tenisçilerden İpek Öz ise teklerde elemelerin 3. turunda yenildiğini belirterek, "Rakiplerimin hepsi Rus oyunculardı. İlk iki turu geçtim. Son turda oynadığım kişi beklediğimden daha iyi çıktı." dedi.

Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Kupası ATP Challenger Turnuvası'na katılan milli sporcu Cem İlkel de teklerde ilk turda Alman Daniel Brands'a yenilerek elendi. Cem, mücadelesine çiftlerde devam edecek.

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