Milli tekvandocunun hedefi olimpiyat!

Şampiyonada 19 yaşında dünya şampiyonu olan Ağrıs, Beyşehir ilçesindeki tekvando spor okulunu ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gözünü 2020'de Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara çevirdiğini söyledi.



Milli takımda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Ağrıs, şunları kaydetti:

"Değişik ülkelerde düzenlenen çeşitli müsabakalara da katılıyorum. Bir ay sonra Çin'de düzenlenecek turnuvada yine birinci olmayı hedefliyorum. Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na da hazırlanıyorum. İnşallah Avrupa'da da şampiyonluk bekliyorum. Gözümü, nihai hedefim olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çevirmiş bulunuyorum."



Milli sporcu Ağrıs, çok zorlu bir dönemde gelen dünya şampiyonluğunun aslında kendisi için de sürpriz olduğunu bildirdi.

Dünya Şampiyonası'nda aslında sadece derece beklediğini anlatan Zeliha Ağrıs, "Şampiyonluk benim için de çok büyük sürpriz oldu. Lakin, final maçına şampiyon olacağıma inanarak çıkmıştım. Allah'a şükürler olsun ki altın madalya nasip oldu. Dünya Şampiyonası sonrasında doğduğum, büyüdüğüm Beyşehir ilçemizde beni muhteşem bir şekilde karşıladılar. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.