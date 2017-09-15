Milli tekvandocumuz gözünü Avrupa'ya dikti

Tayvan'da bu yıl düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda 73 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan milli tekvandocu Sude Bulut, gelecek yılki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Bulut, hedefi için antrenmanlarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Milli tekvandocu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının vefatının ardından tekvandoya hobi olarak başladığını, öğretmenleri ve antrenörlerinin desteğiyle başarılar elde ettiğini söyledi.

Bu yıl Alanya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da birincilik elde ettiğini belirten Sude Bulut, "Tekvandoya hobi olarak başladım. Antrenörümün desteğiyle daha da yoğunlaştım. Şu anda önümde 2018 Avrupa Şampiyonası var. Buraya katılıp birinci olmak istiyorum. Daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk elde etmek istiyorum." diye konuştu.

"En büyük destekçim ailem"

On yaşından bu yana tekvandoyla ilgilendiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Babamı kaybettikten sonra tekvandoya merak saldım. İlk başlarda tekvandoya enerji atmak, zaman geçirmek için başladım. Daha sonra okulla birlikte hocalarımın teşviki üzerine daha da yoğunlaştım. Hocalarım boyumun uzun olmasının benim için avantaj olduğunu söyledi. Bu yıl düzenlenen, yaklaşık 40 ülkeden bin sporcunun yarıştığı 4. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na da katıldım. Burada birinci oldum. En büyük destekçim ailem. Ailemin ve hocalarımın desteği ile bu günlere geldim. Türk bayrağını zirveye çıkarmak gurur ve onur verici. İleride de başka şampiyonlara katılıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Sude Bulut'un antrenörü Ali Özen de sporcusunun hırslı ve çalışkan olduğunu belirterek, "Bu çalışma azmi ile daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İleride daha da büyük şampiyonalara katılarak daha iyi dereceler elde edecektir. Uzun boylu olması tekvando için büyük bir avantaj. Umuyorum ki çok da önemli başarılara imza atacaktır." dedi.

Özen, Bulut'un haftanın altı günü dörder saat antrenman yaptığını bildirdi.