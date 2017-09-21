Milli tekvandocular, Fas'ta organize edilecek Grand Prix 3. Seri müsabakalarına katılacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rabat kentinde yarın başlayacak organizasyonda, Türkiye, 3 erkek ve 8 kadın sporcuyla yer alacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na 40 puan veren organizasyona, bir ülkeden 2 sporcuyu geçmeyecek şekilde olimpik sıralamadaki en iyi 32 sporcu davet edildi. Katılamayacak sporcuların yerine ise sıradaki sporcular çağrılıyor.
Müsabakalar, 24 Eylül Pazar günü sona erecek.
Teknik direktörlüğünü Ali Şahin'in yaptığı milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Erkekler:
68 kilo: Berkay Akyol
+80 kilo: Ali Sarı, Serdar Yüksel
Kadınlar:
49 kilo: İpek Çiğdem, Rukiye Yıldırım
57 kilo: Hatice Kübra İlgün, Zeliha Ağrıs
67 kilo: İrem Yaman, Nur Tatar Askari
+67 kilo: Nafia Kuş, Sude Bulut