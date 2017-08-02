Milli Takım'ın yeni hocası belli oluyor... Yıldırım Demirören yurtdışına gitti!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor... TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Romanya'ya gitti. Demirören, şu an da herhangi bir takım çalıştırmayan Mircea Lucescu ile bir araya geldi.

Yıldırım Demirören'in Lucescu'ya ilk etapta 4 maçlığına takımın başına geçmesi yönünde teklif yaptığı ifade edildi.

YA MİLLİ TAKIM YA DA G.SARAY...

Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 72 yaşındaki Rumen teknik adam, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacak. Ve görüştüğü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 'Hayır' diyecek. Aksi takdirde Lucescu, sarı kırmızılılara imza atacak.

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