MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Roma forması giyen 29 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan milli takımı bıraktığını duyurdu.

Teknik Direktör Roberto Martinez tarafından Cebelitarık ve Yunanistan maçlarının aday kadrosuna çağrılmayan yıldız oyuncu sert bir açıklama yaparak şunları ifade etti: Martinez beni saat 11'de aradı ve haziranda oynanan milli maçlarda yeterince konsantre olmadığımı düşündüğünü söyledi. Bunu duyunca patlayacaktım. Estonya maçı öncesi taktik antrenmanına asansör geciktiği için 37 saniye geç kaldım. Yalnızca ben de değildim başka arkadaşlarım da geç kaldı. Ancak bunu sorun etmemişti zaten. Yalnızca bir dakika konuştuk, fazlası değil. Şimdi milli takım kariyerimi durduruyorum. Bunun hiçbir anlamı yok. Monaco'da yalnızca birkaç dakika süre alan Youri Tielemans'ı çağırmış. Bize hep 'Belçikalı oyuncular büyük liglerde oynamak zorunda' derdi. Axel Witsel Çin'de oynuyor.

Aslında Martinez'le Ibiza'da bir restoranda karşılaşmıştım. Ne o bana ne de ben ona selam verdi. Bu şekilde nasıl çalışabilirsiniz zaten? Milli takımla devam etmek için mantıklı bir sebep göremiyorum. Geçen sezon Roma ile 52 maça çıktım. Serie A'da ikinci olduk. Her zaman sahada en iyisini veririm. Üzgünüm ama böyle olması gerekiyordu.

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez daha önce de sigara içtiği için Nainggolan'ı kadro dışı bırakmıştı.

Nainggolan 29 kez formasını giydiği Belçika Milli Takımı'nda 6 gole imzasını attı.