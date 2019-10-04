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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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04.10.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Milli Takım'dan Jailson sürprizi!

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Milli Takım'dan Jailson sürprizi!

Fenerbahçe’de stoper mevkinde yıldızı parlayan Jailson, Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite’nin dikkatini çekti. 48 kişilik geniş kadroya giren Jailson scoutlar tarafından izlenecek.

Brezilya Milli Takım teknik direktörü Tite'nin Jailson'u izleme listesine aldığı bildirildi. Tite'nin kafasında yer alan 48 kişilik geniş milli takım listesinde Jailson stoper olarak yer alıyor. Jailson'un ön libero ve pas yeteneklerini birleştirerek iyi bir stoper olma yoluna girdiğinin scout raporlarında yer aldığı gelen bilgiler arasında.

YANAL NE DEMİŞTİ

Yanal, geçtiğimiz günlerde Jailson için "Pozisyon bilgisi ve hava hakimiyeti olsa 50 milyon Euro eder" demişti.

KRUSE DÜNYA FAİR PLAY ÖDÜLÜNE ADAY OLDU

Max Kruse, derbi maçta İstiklal marşını okuyarak büyük saygı toplamıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play İcra Kurulu'da 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play ödüllerine aday gösterdi...

Milli Takımdan Jailson sürprizi

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