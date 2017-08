Milli Takım'da iki oyuncu kadro dışı!

Hazırlıklarına 17 Temmuz'da başlayan milliler daha sonra İsviçre, İtalya, Finlandiya ve Çekya ile karşı karşıya geldi. Çekya ile yapılan karşılaşma sonrası Ömer Yurtseven ve Tolga Geçim kadrodan çıkartıldı.

Milli Takım yarın İsrail'e uçacak ve burada yapılacak 2 hazırlık maçının ardından Avrupa Şampiyonası grup maçlarının oynanacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Ukrayna ve Karadağ ile son hazırlık karşılaşmalarını oynayacak.

SARICA: "HERGÜN DAHA İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Ufuk Sarıca "Her geçen gün daha iyi olmak için birbirimize güvenerek vazgeçmeden çalışacağız." dedi. Başantrenör Ufuk Sarıca şöyle devam etti:

"Yeni kurulan sistemlerde zamana ihtiyaç var. Zaman ile ilgili olarak kısıtlamamız var ve bu sebeple yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyoruz ve oyuncularla toplantılar yaparak hedeflerimizi aktarıyoruz. Burada pozitif olan oyuncuların iyi niyetli olup, takımın karakterinin oturmuş olması ve bu karakterin parkeye yansıtmaları. İtalya ve Çekya'da yaptığımız hazırlık maçları dönüşü mevcut kadroyu 14 oyuncuya düşürdük. İsrail'e 14 oyuncumuz ile gideceğiz ve bu kısmı 12 oyunculuk kadro ile oynayacağız. Tüm oyuncularımız iyi niyetle çalışmaya devam ediyor ancak hazırlık döneminin sonunda Avrupa Şampiyonası'nda 12 oyuncu ile parkede olmak zorundayız.. Önümüzdeki dönemlerde yine bizlerle olacak ve büyük umutlar beslediğimiz Tolga ve Ömer'i bu noktada kadrodan çıkartmış bulunuyoruz..Tolga'nın sakatlığı ile kısmı güçlendirip bir an önce sezona hazır durumda olması en büyük temennimiz.. Her iki oyuncumuza da teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha iyi olmak için birbirimize güvenerek vazgeçmeden çalışacağız."