Milli Takım'da hedef galibiyet: Türkiye Moldova milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takımımızın EURO 2020 H Grubu'ndaki ikinci mücadelesi Moldova karşısında olacak. İlk maçı deplasmanda, Arnavutluk karşısında 2-0 galibiyetle tamamlayan Türkiye, bu kez kendi taraftarları önünde mücadele vermenin avantajını elde edecek. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, A Milli Takımımızın gruptaki ikinci maçı öncesi bazı bilgiler

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci hafta maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Moldova'yı konuk edecek. 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko yönetecek.

İKİNCİ HAFTANIN İLK MAÇLARI OYNANDI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla başladı.



Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapıldı.



Öne çıkan C Grubu karşılaşmasında Almanya, konuk olduğu Hollanda'yı 15. dakikada Leroy Sane, 34. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Nico Schulz'un golleriyle 3-2 yendi. Hollanda'nın gollerini 48. dakikada Matthijs De Ligt ve 63. dakikada Memphis Depay kaydetti.



I Grubu'nda Belçika, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 10. dakikada Eden Hazard ve 18. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla geçti. Bu arada Hazard, Belçika Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıktı.



G Grubu mücadelesinde, Slovenya ağırladığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı. Slovenya'da 34. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, konuk takımda ise 47. dakikada Enis Bardhi golleri atan isimler oldu.



EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftasına A, B ve H gruplarında oynanacak 7 karşılaşmayla bugün devam edilecek. Bugünkü maçlarda Türkiye, H Grubu'nda Moldova'yı konuk edecek.



İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:



- C Grubu

Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1

Hollanda-Almanya: 2-3



- E Grubu

Galler-Slovakya: 1-0

Macaristan-Hırvatistan: 2-1



- G Grubu:

İsrail-Avusturya: 4-2

Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-1

Polonya-Letonya: 2-0



- I Grubu:

Kazakistan-Rusya: 0-4

San Marino-İskoçya: 0-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-2

ŞENOL GÜNEŞ: 'BİR ADIM DAHA ATACAĞIZ'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.



Güneş, Moldova ile bugün Eskişehir'de yapacakları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, önemli bir maça çıkacaklarının altını çizdi.



Şu anda kadroda Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak gibi rahatsızlığı olan oyuncuların bulunduğunu anlatan Güneş, şöyle konuştu:



"Hafif ağrısı olan arkadaşlar var. Yorgun olanlar var. Durumlarına bakıp, pozisyonları itibarıyla eksiğimizi giderme bakımından hangisi öndeyse bu maça onunla başlayacağız. Maçtan önce bir idman yapacağız ve bakacağız. Ciddi boyutta bir sakatlık yok ama kadroda yer alamama, 11'de oynatıp oynatmama konusunda karar vereceğiz. Kasıklarında, adalesinde gerginlik olanlar var. Yorgun olanlar var. Avrupa şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Saha içinde güçlü görünmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz."



Güneş, bir basın mensubunun, "Burak Yılmaz ile biraz önce toplantıda bir diyaloğunuz oldu. Bize açıklar mısınız?" diye soru yöneltmesi üzerine, "Yaş olarak belli bir yaşa gelince insan deneyim kazanıyor. Heyecanını da daha dikkatli kullanıyor. Madem bir yola çıkmışsın Avrupa Şampiyonası da gördüğü için o oyuncunun yeniden Avrupa Şampiyonası görmesi gurur verici ama Dünya Kupası görmenin de ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya orada olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Moldova genç oyunculardan kurulu, sert savunma yapan bir takım. Sakatlıklar, Arnavutluk maçına göre oyun sistemini değiştirmeye neden olacak mı?" şeklindeki bir soru üzerine Güneş, "Değişiklik olabilir. Biraz daha farklı bir oyun formatıyla çıkartabiliriz. Ona göre hamleler yapacağız. İnşallah yanılmayız. Rakip iyi kapanıyor, iyi pas yapıp çıkabiliyor. Kontratak oyunu oynamayı benimsemiş. Bunlara hazır olmalıyız. Farklı bir oyun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Deneyimli teknik adam, bir gazetecinin daha önce Eskişehirspor'da da forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü değerlendirmesini istemesi üzerine, "Her gün gelişerek devam ediyor. Bazı süreleri hızlı geçti. O da oynamaya aday futbolcularından bir tanesi. Bu kadar kısa zamanda hem kulüpte hem milli takımda oynamak önemli. Eskişehirspor onun gelişime kattı yaptı. Geleceği parlak olur. Bizim beklentimiz milli takıma katkı yapması." yorumunu yaptı.



BURAK YILMAZ: "İNŞALLAH İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALIRIZ"



Milli futbolcu Burak Yılmaz ise kendisini geçmişe göre daha tecrübeli ve iyi hissettiğini belirterek, milli takımın herkesin hayali ve bulunmak isteği bir yer olduğunu bildirdi.



Moldova maçından umutlu olduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:



"İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Milli takımımız için kadroya bakmaksızın her zaman umutlu olmak gerekiyor. Çok genç arkadaşlarımız var. Merih, Dorukhan ve Mert... Çok genç ve tecrübeli arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ortam var. Basın mensuplarına bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Forvet hattında Cenk ile geçmişte de beraber oynadık. Santrfor olarak sahada benim gibi bir oyuncunun olması beni rahatlatıyor. Beni iyi anladığı hissediyorum. Hocamıza yardımcı olmak açısından Emre ağabeyin çok daha büyük payı var. Takımda çok güzel bir hava oldu. İnşallah böyle devam edip pazartesi akşamı da gereğini yaparız."



Burak Yılmaz, milli takımdaki hedefleriyle alakalı soruya ise "Avrupa Şampiyonası gördüm. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası daha var. Kendimi iyi hissediyorum. Avrupa Şampiyonası'na giden kadroda olabilir miyim, bilmiyorum. Dışarıdan da olsa dualarım uzun vadede Avrupa Şampiyonası'na gidebilmektir." şeklinde cevap verdi.

MOLDOVALI TEKNİK ADAM SPİRİDON: 'MAÇI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin, "Pazartesi akşamı maçı kazanacağımızı düşünüyoruz." dedi.



Spiridon, Türkiye ile bugün oynayacakları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "Maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Medipol Başakşehir'in Moldovalı oyuncusu Alexandru Epureanu'dan Türkiye Milli Takımı hakkında bilgi aldınız mı?" sorusunu üzerine, Türkiye Milli Takımı'nı tanımak için buna gerek olmadığını anlatan Spiridon, "Onun bizimle olmaması çok üzücü. Bize yardımcı olabilirdi. Türkiye'nin oynadığı son 4 oyununa baktık. Türkiye'nin Arnavutluk maçını inceledik." diye konuştu.



Spiridon, takımın ruh halinin pozitif olduğunu belirterek, "Pozitif olduğunuzda her şey olabilir. Fransa maçını kaybettik, bunun için üzgünüz. Pazartesi akşamı oyunu daha iyi oynayabileceğiz. Pazartesi akşamı maçı kazanacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş takıma bir şeyler katmış. Arnavutluk maçında da bunu gördük. Forvet oyuncularından da bunu anlayabilirsizin." ifadelerini kullandı.



POSMAC: "PAZARTESİ GÜNÜ ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Moldova'nın savunma oyuncusu Veaceslav Posmac ise Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



Grupta kaybettikleri Fransa maçı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Posmac, "Türkiye'de iyi oyuncular var ancak Pazartesi akşamı iyi karşılık vermek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.