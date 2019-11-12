Milli takımda 5 yıl sonra bir ilk

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMilli takımda 5 yıl sonra bir ilk
GeriFutbol Milli takımda 5 yıl sonra bir ilk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
12.11.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Milli takımda 5 yıl sonra bir ilk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli takımda 5 yıl sonra bir ilk

Milliler, perşembe günü EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda maçıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'na çıkacak. Milliler, bu statta yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

- Türk Telekom Stadı'nda 8. maç

Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.

- İlk maç Estonya

Türk Milli Takımı, bu statta özel maçta 10 Ağustos 2011'de Estonya'yı 3-0 mağlup etti, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan'ı 2-1, Azerbaycan'ı 1-0 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım 2011'de Hırvatistan'a karşı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında 3-0 mağlup oldu.

Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım 2012'de özel maçta Danimarka ile karşılaştı. Aynı zamanda milli takımın tarihteki 500. maçı olan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkacak.

"Emre ve Altay bizimle olacak"A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ve Andorra ile oynayacağımız kritik maçlar öncesinde basın toplantısı düzenledi.
daha fazla video için

- Maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Rakip Sonuç

10.08.2011 Özel Estonya 3 - 0
02.09.2011 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kazakistan 2 - 1
07.10.2011 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Almanya 1 - 3
11.10.2011 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Azerbaycan 1 - 0
11.11.2011 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Hırvatistan 0 - 3
14.11.2012 Özel Danimarka 1 - 1
16.11.2014 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kazakistan 3 - 1

Hakan Çalhanoğlundan Merih Demirala; Komando
Hakan Çalhanoğlu'ndan Merih Demiral'a; 'Komando!'

Milli takımda 5 yıl sonra bir ilk

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle