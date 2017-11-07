Milli Takım’da 5 Fenerbahçeli yok! Para cezası...

Euroleague’de yer alan Fenerbahçe Doğuş’tan Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed (Bobby Dixon) ve Egehan Arna’nın yazılı açıklamayla ay-yıldızlı forma giyemeyeceklerini bildirmeleri üzerine, Basketbol Federasyonu’nun alarma geçtiği öğrenildi.

Federasyonun, Fenerbahçeli oyunculara disiplin talimatnamesinin 37. maddesinin 1. bendine göre 6-24 maçtan men ve 75.000 ile 300.000TL para cezalarını gündeme alacağı ifade edildi. Ancak TBF’nin, 37. maddenin 5. bendinde yer alan bu ihlalin ilk kez yapıldığı yolunda karar alması halinde sarı-lacivertli oyunculara ihtar ya da para cezası verilmeyecek.

Anadolu Efes’in milli oyuncuları Doğuş Balbay ile Can Maxim Mutaf konusunda henüz bir karar vermediği, federasyonun Fenerbahçe’ye vereceği cezaya göre hareket edeceği belirtildi.

Euroleague dışındaki Avrupa kupaları organizasyonlarıyla ULEB’in ilgisi olmaması yüzünden diğer Türk ekiplerinin maçları, Milli Takım elemeleri ile çakışmıyor.











