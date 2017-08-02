Milli takıma para için gelinmez

BELÇİKA’nın en köklü futbol takımlarından biri olan Club Brugge’ün CEO’su Vincent Mannaert dünkü rövanş maçı öncesi Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Neymar’ın sansasyonel transferinden Türk Milli Takımı’ndaki prim skandallarına kadar her konuda açık yüreklilikle cevaplar veren Belçikalı futbol adamı şunları söyledi:

- Başakşehir’de en beğendiğiniz isim kim?

Emre Belözoğlu... Oldukça doğru paslar yapan, oyunu nerede yavaşlatması ve hızlandırması gerektiğini bilen bir oyuncu.

-Başakşehir Kulübü hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Bu kulübün gelişiminde en büyük pay kuşkusuz Başkan Göksel Gümüşdağ’a ait. Yaptığı işler ortada. Kulübün daha da büyümesi için önemli projeler ürettiğini duydum.

PROFESYONELLER AMA...

-Euro 2016’da Türkiye Milli Takımı büyük bir prim skandalı yaşadı. Sizin prime bakışınız nasıl? Milli takımlarda prim olmalı mı?

Milli takımlara seçilen oyuncular genellikle büyük takımlarda oynayan isimlerdir ve iyi paralar kazanırlar. Orada ise gelirler federasyondan gelir. Bu gelirler daha iyi yetenekler yetiştirmeniz ve gelişiminiz içindir. Milli takımda oynamak için en önemli sebebin para olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, anlıyorum onlar profesyonel futbolcular ve bedava oynamazlar ama önemli olan sadakat.

Fotoğraflar: Emre OKTAY

STADA HAYRAN KALDIM

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bir araya geldiğimiz Vincent Mannaert stadyumdan etkilendiğini söyleyerek “Güzel bir futbol ortamı. Hayran kaldım. Mimarisi Belçika’daki statlara çok benziyor.

NEYMAR’A VERİLEN PARA NORMAL

Finansal Fair Play hakkında ne düşünüyorsunuz? Neymar için konuşulan rakamlar ortada...

- Futbola yatırım doğru düşünülerek yapılmalı. İnsanlar transfer ücretlerinin çok yüksek olduğunu söyleyebilir. Fakat futbol ekonomisi başlı başına ilginç bir kavram ve bu kadar parlamasını sağlayan da bu. ‘Neymar’a 222 milyon Euro ödemek doğru mu’ diyebilirler. Bende onlara Picasso’nun tablosu bu kadar eder mi diye sorarım. Bir tanesi 50 milyon. Ya da özel bir Ferrari sadece 5 milyon...