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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cengiz SEMERCİOĞLU
20.10.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Milli takıma kimi alırsın hocam?

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Milli takıma kimi alırsın hocam?

Beş yıldır gitmediğim Diyarbakır’a Gençlik Festivali için gittim ve bambaşka bir şehirle karşılaştım. Festival kapsamında yapılan Şöhretler Maçı’nı da izledim.

 Bir defa mayıs ayında Türkiye Kupası final maçıyla açılan Diyarbakır Stadı çok güzel olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlama vuruşuyla oynanan Şöhretler Karması maçını, Erdoğan’ın, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in hemen yanındaki protokol tribününden izledim. Erdoğan’ın maç öncesi konuşmasını coşkuyla alkışlayan seyirci maça da ilgi gösterdi.

İşte maçla ilgili izlenimlerim:

SOYLU VE VARANK

· Süleyman Soylu: Siyasetçiler içinde Mustafa Varank’la birlikte en iyi olanıydı... Alpay’a karşı mücadele etmesine rağmen golünü de attı..
· Mustafa Varank: Golünü attı, performansıyla dikkat çeken isimlerden oldu.
· Mehmet M. Kasapoğlu: Uzun süre oyunda kaldı, performansı iyiydi.
· Ahmet Büyükgümüş: Oyunun başından sonuna oynayan ender isimlerdendi, sahanın da en genciydi.
· Fikret Orman: Maç sonrası izlenimlerini sordum, “10 dakikalık performansım iyiydi herhalde” dedi.
· Hakan Ünsal: Futbolcular içinde formun en uzak gözükendi.
· Alpay Özalan: Beyaz takımın bel kemiğiydi, spiker Ersin Düzen bile “Alpay çıkmazsa Kırmızı Takım gol atamayacak” dedi.
· Hamit Altıntop: Ahmet Dursun’la birlikte eski futbolcular içinde en hırslı olandı... Maçın ikinci yarısını birlikte izlediğim Lucescu’ya sordum, “Maçı nasıl buldunuz?” diye. ‘Heyecan verici bir mücadele’ olduğunu söyledi. “Sahadaki isimlerden hangisini Milli Takım’a alırsın?” dedim ama bu soruya sadece gülerek yanıt verdi hoca...

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