Milli takıma kimi alırsın hocam?
Beş yıldır gitmediğim Diyarbakır’a Gençlik Festivali için gittim ve bambaşka bir şehirle karşılaştım. Festival kapsamında yapılan Şöhretler Maçı’nı da izledim.
Bir defa mayıs ayında Türkiye Kupası final maçıyla açılan Diyarbakır Stadı çok güzel olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlama vuruşuyla oynanan Şöhretler Karması maçını, Erdoğan’ın, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in hemen yanındaki protokol tribününden izledim. Erdoğan’ın maç öncesi konuşmasını coşkuyla alkışlayan seyirci maça da ilgi gösterdi.
İşte maçla ilgili izlenimlerim:
SOYLU VE VARANK
· Süleyman Soylu: Siyasetçiler içinde Mustafa Varank’la birlikte en iyi olanıydı... Alpay’a karşı mücadele etmesine rağmen golünü de attı..
· Mustafa Varank: Golünü attı, performansıyla dikkat çeken isimlerden oldu.
· Mehmet M. Kasapoğlu: Uzun süre oyunda kaldı, performansı iyiydi.
· Ahmet Büyükgümüş: Oyunun başından sonuna oynayan ender isimlerdendi, sahanın da en genciydi.
· Fikret Orman: Maç sonrası izlenimlerini sordum, “10 dakikalık performansım iyiydi herhalde” dedi.
· Hakan Ünsal: Futbolcular içinde formun en uzak gözükendi.
· Alpay Özalan: Beyaz takımın bel kemiğiydi, spiker Ersin Düzen bile “Alpay çıkmazsa Kırmızı Takım gol atamayacak” dedi.
· Hamit Altıntop: Ahmet Dursun’la birlikte eski futbolcular içinde en hırslı olandı... Maçın ikinci yarısını birlikte izlediğim Lucescu’ya sordum, “Maçı nasıl buldunuz?” diye. ‘Heyecan verici bir mücadele’ olduğunu söyledi. “Sahadaki isimlerden hangisini Milli Takım’a alırsın?” dedim ama bu soruya sadece gülerek yanıt verdi hoca...
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