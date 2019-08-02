Milli takıma ilanla teknik direktör arıyorlar
Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turunda, daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Cezayir’e 3-0 yenilerek elenen ve hemen akabinde teknik direktör Paul Put’un görevine son veren Gine, ilanla yeni bir teknik direktör aradığını duyurdu.
Gine Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ‘UEFA A lisansı sahibi, iyi derecede Fransızca bilen, Afrika futbolunu tanıyan, bir projesi olan, Gine’de sürekli ikamet edebilecek, takımı disipline sokabilecek, takımı 2021 Afrika Uluslar Kupası ve 2022 Dünya Kupası’na taşıyacak’ bir teknik direktör arandığı belirtildi.
Adaylardan 12 Ağustos’a kadar CV’leri federasyona ulaştırmaları istendi.
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