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Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu şoku!

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri I Grubu’nda A Milli Takımımız, Hırvatistan ile karşılaşıyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu İzlanda maçında oynayamayacak.

Hürriyet Haber
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Milli Takımımız ile Hırvatistan 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri I Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ukrayna yenilgisi sonrası bu akşamki Hırvatistan maçını kazanmak zorunda.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine 5 dakika kala Hırvatistan kontra atak yakaladı. Savunmayı az kişiyle yakalayan Hırvatlar hızlı hücum yaparken, orta sahada Hakan Çalhanoğlu rakibini faul yaparak durdurdu.

Bu faul sonrası maçın hakemi Viktor Kassai, yıldız futbolcuya sarı kartını çıkardı. Bu kartla Hakan Çalhanoğlu, İzlanda ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

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