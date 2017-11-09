Milli takım ümit vermedi

Stat: Canstantin Radulescu
Hakemler: Tiago Martins xx, Jorge Ferreira xx, Andre Campos xx
Romanya: Pantilimon xx (Nita dk. 71 x), Chiriches xx, Grigore xx, Sapunaru xx (Balasa dk. 75 x), Alin Tosca xx, Budescu xx (Bicfalvi dk. 72 x), Deac xx (Torje dk. 62 x), Grozav Xxx, Pintilii xxx, Stanciu x (Alibec dk. 76 x), Keseru xx (Andone dk. 66 x)
Yedekler: Tatarusanu, Moti, Ganea, Hanca, Bancu, Tanase, Chipciu, Hoban, Baluta, Tucudean
Teknik Direktör: Cosmin Contra
Türkiye: Harun Tekin xx, Atila Turan xx, Çağlar Söyüncü xx, Ozan Tufan x (Barış Yardımcı dk. 83 ?), Serdar Aziz x, Yusuf Yazıcı x (Yunus Ballı dk. 46 x), Hakan Çalhanoğlu x (Kenan Karaman dk. 64 x), Selçuk İnan x (Cengiz Ünder dk. 46 x), Oğuzhan Özyakup x, Okay Yokuşlu x, Cenk Tosun xx
Yedekler: Okan Koçuk, Volkan Babacan, Ömer Toprak, Uğur Demirok, İsmail Köybaşı, Erol Alkan, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Enes Ünal
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Goller: Grozav (dk. 42 ve 69) (Romanya)
Sarı kartlar: Pintilii (Romanya), Yunus Mallı (Türkiye)
Lucescu'ya ülkesinde sevgi seli...
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maç öncesinde ilgi odağı idi.
Sahaya çıkar çıkmaz Lucescu'nun adı anons edilirken tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşma öncesinde Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya Romanya futboluna ve Türk-Rumen dostluğuna yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.
Mircea Lucescu'dan, Ozan Tufan sürprizi...
Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dünkü karşılaşmada sağ bekte Ozan Tufan'a görev verdi.
Romen teknik adam Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından sağ bekte genç Erol Alkan yerine Ozan Tufan'a şans verdi.
A Milli Takımda Atilla Turan ise ilk kez Ay Yıldızlı formayı giydi.
Arda Turan'ın forması yine Hakan Çalhanoğlu'nda...
Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun Arda Turan'ı aday kadroya davet etmemesi nedeniyle tecrübeli oyuncunun 10 numaralı formasını Hakan Çalhanoğlu giydi.
Çalhanoğlu, geçen senede Arda'nın çağrılmadığı maçlarda 10 numaralı formayı giymişti.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören yalnız bırakmadı
Türkiye A Milli Takımının, Romanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını izlemeye TFF Başkanı Yıldırım Demirören de geldi. Demirören dışında TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Şeref Yalçın ve Kadir Kardaş da, Cluj'da maçı protokol tribününden takip etti
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Budescu'nun ceza sahası dışın sağ çaprazdan şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
42. dakikada sağ kanattan Deac'ın yerden pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Gheorghe Grozav'ın gelişine çektiği şut Ozan Tufan'a çarpıp ağlara gitti. 1-0
49. dakikada Oğuzhan’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun’un şutu az farkla yandan auta çıktı.
69. dakikada Pintilii’nin yerden pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Grozav’ın rakibini geçerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0
76. dakikada sol kanattan Atila Turan’ın ortasında arka direkte Cengiz’in kafa vuruşunda top kaleci Nita’yı geçerek kaleye doğru giderken, Grigore meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90. dakikada ceza sahası içinde Andone’nin pasında sol çaprazdan Alibec’in şutunda kaleci Harun topu çeldi.