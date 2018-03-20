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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Milli Takım kadrosu içerisinde sürpriz değişiklik! İşte 2018 Milli Takım kadrosu
GeriSpor Arena Milli Takım kadrosu içerisinde sürpriz değişiklik! İşte 2018 Milli Takım kadrosu
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Spor Arena
20.03.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Milli Takım kadrosu içerisinde sürpriz değişiklik! İşte 2018 Milli Takım kadrosu

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Milli Takım kadrosu içerisinde sürpriz değişiklik! İşte 2018 Milli Takım kadrosu

Türkiye Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanmasının ardından yeniden değişiklik gösterdi. İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ özel maçları öncesinde yayınlanan A Milli Takım kadroları, Emre Mor'un sakatlanması üzerine yeniden değişiklik gösterdi. Emre Mor'un kadrodan çıkarılmasının ardından aday kadro içerisine Alper Potuk dahil oldu. İşte, Milli Takım kadrosu ve detaylı bilgiler

Milli Takım kadrosu, Ömer Toprak ve Oğuzhan Özyakup'un sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmalarının ardından bu kez de Emre Mor'un yaşadığı sakatlık nedeniyle değişkenlik gösterdi. Kalede Volkan Babacan, Serkan Kırıntılı ve Okan Kocuk'u tercih edilirken, Cenk Tosun ve Enes Ünal şeklinde gerçekleşti.

Oyuncu

Kulübü

Doğum Tarihi

A Milli
Maç/Gol

İlk A Millilik Tarihi

KALECİ

Okan Kocuk

İstanbulspor A.Ş.

27.07.1995

-

-

Serkan Kırıntılı

Atiker Konyaspor

15.02.1985

-

-

Volkan Babacan

Medipol Başakşehir FK

11.08.1988

33/0

13.10.2014

DEFANS

Gökhan Gönül

Beşiktaş A.Ş.

04.01.1985

63/1

17.11.2007

Kaan Ayhan

Fortuna Düsseldorf

10.11.1994

8/0

31.08.2016

Mehmet Zeki Çelik

İstanbulspor A.Ş.

17.02.1997

-

-

Çağlar Söyüncü

SC Freiburg

23.05.1996

11/0

24.03.2016

Serdar Aziz

Galatasaray A.Ş.

23.10.1990

14/1

16.11.2014

Uğur Demirok

Trabzonspor A.Ş.

08.07.1988

3/0

05.03.2014

Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe A.Ş.

09.12.1989

20/0

29.02.2012

Ömer Bayram

Teleset Mobilya Akhisarspor

27.07.1991

-

-

ORTA SAHA

Abdülkadir Ömür

Trabzonspor A.Ş.

25.06.1999

-

-

Cengiz Ünder

AS Roma

14.07.1997

7/3

12.11.2016

Alper Potuk

Fenerbahçe

08.04.1991

 

 

Serdar Gürler

Osmanlıspor FK

14.09.1991

1/0

27.03.2017

Emre Akbaba

Aytemiz Alanyaspor

04.10.1992

1/1

13.11.2017

Mahmut Tekdemir

Medipol Başakşehir FK

20.01.1988

2/0

31.03.2015

Mehmet Topal

Fenerbahçe A.Ş.

03.03.1986

73/1

06.02.2008

İrfan Can Kahveci

Medipol Başakşehir FK

15.07.1995

-

-

Okay Yokuşlu

Trabzonspor A.Ş.

09.03.1994

9/0

17.11.2015

Selçuk İnan

Galatasaray A.Ş.

10.02.1985

61/8

13.10.2007

Yusuf Yazıcı

Trabzonspor A.Ş.

29.01.1997

4/0

11.06.2017

Hakan Çalhanoğlu

AC Milan

08.02.1994

31/8

06.09.2013

Yunus Mallı

VfL Wolfsburg

24.02.1992

14/0

13.11.2015

FORVET

Cenk Tosun

Everton FC

07.06.1991

25/8

15.10.2013

Enes Ünal

Villarreal CF

10.05.1997

7/0

31.03.2015

KADRODA SAKATLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

18 Mart tarihinde kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.  

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı. 

Emre Mor'un yerine ise Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dâhil edildi. 

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