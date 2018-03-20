Milli Takım kadrosu içerisinde sürpriz değişiklik! İşte 2018 Milli Takım kadrosu
Türkiye Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklanmasının ardından yeniden değişiklik gösterdi. İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ özel maçları öncesinde yayınlanan A Milli Takım kadroları, Emre Mor'un sakatlanması üzerine yeniden değişiklik gösterdi. Emre Mor'un kadrodan çıkarılmasının ardından aday kadro içerisine Alper Potuk dahil oldu. İşte, Milli Takım kadrosu ve detaylı bilgiler
Milli Takım kadrosu, Ömer Toprak ve Oğuzhan Özyakup'un sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmalarının ardından bu kez de Emre Mor'un yaşadığı sakatlık nedeniyle değişkenlik gösterdi. Kalede Volkan Babacan, Serkan Kırıntılı ve Okan Kocuk'u tercih edilirken, Cenk Tosun ve Enes Ünal şeklinde gerçekleşti.
Oyuncu
Kulübü
Doğum Tarihi
A Milli
İlk A Millilik Tarihi
KALECİ
Okan Kocuk
İstanbulspor A.Ş.
27.07.1995
-
-
Serkan Kırıntılı
Atiker Konyaspor
15.02.1985
-
-
Volkan Babacan
33/0
DEFANS
Gökhan Gönül
Beşiktaş A.Ş.
04.01.1985
63/1
17.11.2007
Kaan Ayhan
Fortuna Düsseldorf
10.11.1994
8/0
31.08.2016
Mehmet Zeki Çelik
İstanbulspor A.Ş.
17.02.1997
-
-
23.05.1996
11/0
24.03.2016
Serdar Aziz
Galatasaray A.Ş.
23.10.1990
14/1
16.11.2014
Uğur Demirok
Trabzonspor A.Ş.
08.07.1988
3/0
05.03.2014
Hasan Ali Kaldırım
Fenerbahçe A.Ş.
09.12.1989
20/0
29.02.2012
Ömer Bayram
Teleset Mobilya Akhisarspor
27.07.1991
-
-
ORTA SAHA
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor A.Ş.
25.06.1999
-
-
Cengiz Ünder
AS Roma
14.07.1997
7/3
12.11.2016
Alper Potuk
Fenerbahçe
08.04.1991
Serdar Gürler
Osmanlıspor FK
14.09.1991
1/0
27.03.2017
Emre Akbaba
Aytemiz Alanyaspor
04.10.1992
1/1
13.11.2017
Mahmut Tekdemir
Medipol Başakşehir FK
20.01.1988
2/0
31.03.2015
Mehmet Topal
Fenerbahçe A.Ş.
03.03.1986
73/1
06.02.2008
İrfan Can Kahveci
Medipol Başakşehir FK
15.07.1995
-
-
Okay Yokuşlu
Trabzonspor A.Ş.
09.03.1994
9/0
17.11.2015
Selçuk İnan
Galatasaray A.Ş.
10.02.1985
61/8
13.10.2007
Yusuf Yazıcı
Trabzonspor A.Ş.
29.01.1997
4/0
11.06.2017
Hakan Çalhanoğlu
AC Milan
08.02.1994
31/8
06.09.2013
Yunus Mallı
VfL Wolfsburg
24.02.1992
14/0
13.11.2015
FORVET
Cenk Tosun
Everton FC
07.06.1991
25/8
15.10.2013
Enes Ünal
Villarreal CF
10.05.1997
7/0
31.03.2015
KADRODA SAKATLIK DEĞİŞİKLİKLERİ
İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
18 Mart tarihinde kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.
Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Emre Mor'un yerine ise Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alper Potuk kadroya dâhil edildi.
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