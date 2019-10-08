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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.10.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Milli Takım farklı mağlup!

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Milli Takım farklı mağlup!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4’üncü maçında Slovenya ile Kocaeli’de karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, sahadan 6-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

12’nci dakikada sol kanatta kaleci ile karşı karşıya kalan Pamela’nın vuruşu kaleci Selda’dan geri döndü. Topla buluşan Lara, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
21’inci dakikada İpek yaklaşık 25 metrelik şık bir ara pası ile Melike’yi kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Melike’nin sağ köşeye vurduğu şuta kaleci yatarak müdahale etti.
25’inci dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topa vuran Spela, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
28’inci dakikada sol kanattan açılan ortanın ardından, topun İpek’in eline çarptığı gerekçesiyle hakem beyaz noktasını gösterdi. Mateja penaltı atışını gole çevirdi: 0-3.
38’inci dakikada savunmadan topu çıkarmaya çalışan İpek’in pasına, Mateja müdahale ederek atağı başlattı. Ceza sahasında topla buluşan Lara topu ağlara gönderdi: 0-4.
40’ıncı dakikada ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Lara’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-5
55’inci dakikada Mateja’nın bir ara pasıyla buluşan Spela Kolbl kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 0-6
90’ıncı dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruşu kullanan Fatma Kara şık bir vuruşla topu ağlarla gönderdi: 1-6.

 

STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Silvia Andreia Rosa Domingos (xx), Vanessa Alexandra Dias Gomes (xx), Catia Alexandra Graça Tavares (xx)
TÜRKİYE: Selda (x) - Medine (x), Fatma Kara (x), Ecem (x), Melike (x), Selen (x), Ebru Topçu (x), İpek (xx), Fatma Işık (x), Kader (x)(Dk.46 Selin Dişli x), Gizem (x)(Dk.30 Ebru Uzungüney x) (Dk.71 Derya x)
SLOVENYA: Zala (xx) - Lana (xx), Sara Agrez (xx) (Dk.46 Anja xx), Spela Rozmaric (xx), Kaja Korosec (xx), Meteja (xxx), Dominika (xx)(Dk.82 Nika), Lara (xxx), Spela Kolbl (xx), Kaja Erzen (xx), Pamela (xx)(Dk.69 Sara xx)
GOL: Dk.90 Fatma Kara (Türkiye) - Dk.12, 38, 40 Lara, Dk.25 Spela, Dk.28 Mateja, Dk.55 Spela Kolbl (Slovenya)
SARI KART: Ebru Uzungüney (Türkiye) - Lana (Slovenya)

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