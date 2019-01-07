Milli sporculardan 2018'de 5 bin 250 madalya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMilli sporculardan 2018'de 5 bin 250 madalya
GeriFutbol Milli sporculardan 2018'de 5 bin 250 madalya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
07.01.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Milli sporculardan 2018'de 5 bin 250 madalya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli sporculardan 2018'de 5 bin 250 madalya

Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası spor organizasyonlarında 5 bin 250 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 57 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonlarda toplamda 5 bin 250 madalya aldı.

Milli sporcular, geçen yılı bin 642,5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27,5 bronz madalyayla kapatırken, Kick Boks Federasyonu, 2018'de katıldığı uluslararası turnuvalarda 836, Tekvando Federasyonu 546, Güreş Federasyonu ise 541 kez kürsü sevinci yaşadı.
Briç, Dans, Geleneksel Spor Dalları, Hokey, Kızak, Oryantring, Otomobil, Triatlon federasyonları 2018'de "sıfır" çekerken, Sutopu (altın), Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi (gümüş), Hentbol (gümüş), Curling (gümüş) ve Buz hokeyi (bronz) federasyonları 2018'de birer madalya aldı.

- Dünya ve Avrupa Şampiyonaları

Türkiye, 2018 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise 189 altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonalarından 101 gümüş, 157 de bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 206 gümüş 306 da bronz madalya elde etti.

Dünya şampiyonalarında güreş milli takımı sporcuları 20 altın, 19 gümüş, 30 bronz, işitme engelli sporcular 11 altın, 25 gümüş, 14 bronz, Üniversite Sporları Federasyonu bünyesindeki sporcular 14 altın, 5 gümüş, 7 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular ise 10 altın, 10 gümüş, 20 bronz madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarında ise milli tekvandocular 38 altın, 28 gümüş, 49 bronz, halterciler 21 altın, 28 gümüş, 32 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular 21 altın, 19 gümüş, 19 bronz, güreşçiler ise 16 altın, 19 gümüş, 34 bronz madalyayı boynuna astı.


Milli sporcuların branşlara göre aldıkları madalya sayıları şöyle:

Atıcılık ve avcılık (5): 3 altın, 2 bronz

Atletizm (495): 169 altın, 157 gümüş, 169 bronz

Badminton (67): 19 altın, 23 gümüş, 25 bronz

Basketbol (17): 8 altın, 6 gümüş, 3 bronz

Bedensel engelliler (257,5): 82,5 altın, 90,5 gümüş, 84,5 bronz

Bilardo (10): 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz

Binicilik (100): 46 altın, 34 gümüş, 20 bronz

Bisiklet (201): 59 altın, 80 gümüş, 62 bronz

Bocce Bowling Dart (83): 21 altın, 34 gümüş, 28 bronz

Boks (84): 18 altın, 26 gümüş, 40 bronz

Buz pateni (38): 16 altın, 14 gümüş, 8 bronz

Cimnastik (71): 15 altın, 29 gümüş 27 bronz

Dağcılık: (4): 1 altın, 1 gümüş 2 bronz

Eskrim (30): 11 altın, 8 gümüş, 11 bronz

Gelişmekte olan spor branşları (2): 1 altın, 1 gümüş

Golf (8): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz

Görme engelliler (56): 17 altın, 16 gümüş, 23 bronz

Güreş (541): 183 altın, 148 gümüş, 210 bronz

Halter (108): 28 altın, 36 gümüş, 44 bronz

Hava sporları (4): 3 altın, 1 gümüş

İşitme engelliler (63): 16 altın, 28 gümüş, 19 bronz

Judo (175): 58 altın, 40 gümüş, 77 bronz

Kano (4): 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz

Karate (314): 104 altın, 75 gümüş, 135 bronz

Kayak (34): 11 altın, 7 gümüş, 16 bronz

Kick boks (836): 221 altın, 221 gümüş, 394 bronz

Kürek (24): 10 altın, 8 gümüş, 6 bronz

Masa tenisi (3): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Modern pentatlon (3): 2 altın, 1 gümüş

Motosiklet (70): 28 altın, 25 gümüş, 17 bronz

Muaythai (12): 1 altın, 1 gümüş, 10 bronz

Okçuluk (45): 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz

Okul sporları (32): 6 altın, 7 gümüş, 19 bronz

Özel sporcular (54,5): 11 altın, 20,5 gümüş, 23 bronz

Satranç (34): 13 altın, 8 gümüş, 13 bronz

Sualtı (17): 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz

Tekvando (546): 162 altın, 134 gümüş, 250 bronz

Tenis (67): 30 altın, 36 gümüş, 1 bronz

Üniversite sporları (114): 35 altın, 40 gümüş, 39 bronz

Voleybol ve plaj (33): 11 altın, 12 gümüş, 10 bronz

Vücut geliştirme (115): 35 altın, 34 gümüş, 46 bronz

Wushu (137): 44 altın, 39 gümüş, 54 bronz

Yelken (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz

Yüzme (325): 109 altın, 106 gümüş, 110 bronz

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milli sporculardan 2018'de 5 bin 250 madalya

Kayserispor çalışmalara ara vermeden devam ediyor

Ergin Ataman: "Zalgiris bize ters gelen bir takım"

Roma'dan Ozan ve Oğuzhan hamlesi