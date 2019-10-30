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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.10.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek

Avrupa'daki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için Milli Savunma Bakanlığı'ndan mesaj geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA'nın hakkında soruşturma başlattığı İrfan Can Kahveci'ye destek verdi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir'in evinde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü atan ve golün ardından asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye bu hareketi dolayısıyla UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Kahveci için başlatılan bu soruşturmada, oyuncuya bir destek de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!" başlığıyla sosyal medyadan paylaştığı video ile oyuncuya destek oldu.

İrfan Can Kahveci, maçın ardından verdiği röportajda "Umarım daha çok gol atar ve daha çok asker selamı veririm" açıklamasında bulunarak attığı her golde asker selamı vereceğini dile getirmişti.

İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi maçında Wolfsberger'e gol attıktan sonra asker selamı vermiş ve mücadele sonrası bu açıklamaları yapmıştı...

"Daha çok asker selamı veririm!"UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir'e Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, "Bugün biz de çok zorlandık, sonuçta kazanmayı bildik. Hedefimiz gruptan çıkmak" dedi.
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