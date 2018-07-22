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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.07.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

Milli Okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı

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Milli Okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyon tamamlandı. Şampiyonanın son gününde milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde dünya 6 numarası Güney Koreli Lee Woo Seok ile karşılaştı. Dünya klasmanında 32. basamakta bulunan 19 yaşındaki Mete, rakibini 6-5 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Türkiye, takım yarışmalarında ise iki bronz madalya elde etti. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'in yer aldığı Makaralı Yay Kadın Takımı, bronz madalya kazandı.

Bireysel müsabakalarda Yeşim Bostan, kadınlar makaralı yayda 4. oldu. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı'nın oluşturduğu Makaralı Yay Karışık Takımı da 4. sırayı aldı.

Milli Okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı


Türkiye, Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Gençlere yatırım yaptıklarını vurgulayan Topaloğlu, "Bu yatırımın karşılığını alıyoruz. Mete Gazoz önemli bir başarı elde etti. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türkiye'nin, okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını Tokyo'da alacağına yürekten inanıyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz, 8 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

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