Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu İspanya'da kapatacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da 9-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonası’nın son ayak yarışlarında mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Red Bull KTM Ajo Takımı sporcusu Deniz, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'ne çıkacak.
Şampiyonanın sıralama turu mücadelesi 9 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek. Sezonun son ayak ilk yarışı 10 Kasım Pazar günü TSİ 12.00'de, ikinci yarışı ise TSİ 15.00'te 18 tur üzerinde yapılacak.
Milli sporcu Deniz Öncü genel klasmanda 11. sırada yer alıyor.
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