Milli motosikletçi Can Öncü: Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım

2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan, geçen sezon Moto3'te çıktığı Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başaran Red Bull sporcusu Can Öncü, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği özel röportajda, 2019 yılının kendisi açısından şanssız geçtiğini belirtti. Kullandığı motorun yavaş olması ve köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle 2019'da zorlandığını anlatan Can Öncü, 2020'de Supersport 600 kategorisinde yer alacağını belirtti. Can Öncü, kardeşi Deniz Öncü'nün de Moto3'te şampiyonluk hedeflediğini söyledi.

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun kendisine çok destek olduğunu anlatan Can Öncü, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim ve Kenan Sofuoğlu ağabeyimin eski yarıştığı ve 5 kere dünya şampiyonu olduğu yer. Toprak ağabeyim Superbike kategorisinde, ben de Supersport'ta aynı hafta sonunda yarışıyoruz. Onun için çok şanslıyım ve çok mutluyum. Yeni motorumla ilk testleri yapmıştık. Motor çok güzel, takım çok iyi, herkes beni motive etmeye çalışıyor. Şampiyonada her kategoride sporcumuz var. Bahattin Sofuoğlu, Supersport 300'de yarışacak. Ben 600'de olacağım. Toprak ağabeyim de olacak. Kardeşim Deniz, Moto3'te yarışacak. Gelecek için sabırsızlanıyorum. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.

Supersport 600 Dünya Şampiyonası'na çok çalıştığını ve kendisini hazır hissettiğini vurgulayan Can Öncü, şunları söyledi:

"Herkesin çok tecrübesi var ama benim hiç tecrübem yok. Ama motor inanılmaz çok hoşuma gitti. Çok çalıştım. İnşallah ilk 5'te veya ilk 10'da, bakarsınız dünya şampiyonluğu için yarışıyor olabiliriz. Şu anda bir şey söyleyemem ama ilk yarıştan sonra, üç, dört yarıştan sonra her zaman puan alabilirsek her şey olabilir. O yüzden hiçbir zaman şampiyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarıştan itibaren şampiyonluk için oynamaya çalışacağım. İlk yarışta çok iyi olmasa bile diğer yarışlarda kendimi geliştirerek üst sıralara gelmeye çalışacağım."