Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin maçları ne zaman oynanacak?
A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynayacağı maçlar için geri sayım başladı. İlk olarak 30 Mayıs tarihinde oynanacak olan karşılaşma ile başlayacak olan mücadeleler, yaz aylarında devam edecek. A Milli Takımın başında Şenol Güneş yer alacak. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşmalar hakkında bazı bilgiler
EURO 2020 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, 30 Mayıs tarihinde ilk maçını Antalya Stadyumu'nda oynayacak. İşte, A Milli Takımımızın oynayacağı maçların takvimi
A MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
30 Mayıs 2019 Türkiye-Yunanistan
02 Haziran 2019 Türkiye-Özbekistan
08 Haziran 2019 Türkiye-Fransa
KADRO BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş 33 kişilik geniş bir kadro açıkladı.
A Milli Takım'ın aday kadrosuna Nazım Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez çağrıldı.
Bu isimlerin dışında teknik direktör Şenol Güneş döneminde ise Gökhan Akkan, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Enes Ünal ve Kenan Karaman ilk kez davet edildi.
Bir önceki kadroya göre Muhammed Şengezer, Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve Emre Kılınç ise aday kadroda yer almadı.
Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor.
Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Ozan Muhammed Kabak (Stuttgart), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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