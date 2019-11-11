Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar ne zaman başlıyor?
EURO 2020 Elemeleri kapsamında, A Milli Futbol Takımı İzlanda ve Andorra maçları öncesi ilk antrenmanlarına başlıyor. Türkiye'nin milli maçlar öncesi aday kadrosu açıklanırken, nefes kesen mücadelelerin başlayacağı tarih futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Milliler, EURO 2020'de önce İzlanda ile karşılaşacak. Peki, Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile karşıya karşıya gelecek. Karşılaşmalar öncesinde spor severler bu iki önemli karşılaşmanın ne zaman oynanacağını merak ediyorlar. Kamp sürecinin öncesinde milli takım aday kadrosu da açıklandı. Peki Milli maçlar ne zaman? Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolda milli mesai başlıyor.. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlar öncesi ilk antrenmanını yarın yapacak
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım Pazar günü de deplasmanda Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe günü 20:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, ilk antrenmanını akşam saatlerinde aynı tesislerde gerçekleştirecek. Türkiye-İzlanda karşılaşması Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Milliler, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek.
Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak.
H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
Aday kadro
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
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