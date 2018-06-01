Milli maç öncesi tatsız olay! Polis araya girdi
İsviçre'de Türkiye-Tunus karşılaşması öncesinde tatsız bir olay yaşandı. 90 dakika öncesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yaşandı ve İsviçre polisi araya girdi.
10'a yakın Trabzonspor taraftarı stat önünde karşılaşma öncesinde " 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartı açtı.
Bunun üzerine stat çevresindeki Fenerbahçeliler, pankart açan Trabzonspor taraftarına tepki gösterip " Burası milli maç! Neden burada bunu yapıyorsunuz" diye bağırarak bu grubun üzerine yürüdü. Tansiyonun yükseldiği anda İsviçre polisi araya girerek olayın kavga boyutuna geçmesini engelledi.
Türkiye A Milli Takımın İsviçre'de Tunus ile oynadığı hazırlık maçını milli oyuncu Kaan Ayhan'ın ailesi, antrenörler İsmail Kartal, Kemal Özdeş ve Mirsad Türkcan da izledi.
Lucescu'dan iki değişiklik!
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dünkü maçta son anda ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Romen teknik adam İran maçının 11'inde iki değişikliğe giderek Mehmet Topal yerine Mahmut'a, Emre Akbaba yerine ise İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.
Cenk Tosun ilk kez kaptan!
İran karşısında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Cenk Tosun, dün de sahaya kaptanlık pazu bandı ile çıktı. Lucescu'nun Mehmet Topal'ı yedek bırakması üzerine Cenk, A Milli Takımda ilk kez kaptan olarak sahada yer aldı.
Faruk Süren'e büyük ilgi!
İsviçre'de Türkiye- Tunus karşılaşmasını izleyenler arasında Galatasaray Kulübü eski başkanı Faruk Süren de vardı. Torunu ile birlikte karşılaşmayı izlemeye gelen Faruk Süren'e, gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterip karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski başkanı ile bol bol fotoğraf çektirdiler
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