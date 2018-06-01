Milli maç öncesi tatsız olay! Polis araya girdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.06.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Milli maç öncesi tatsız olay! Polis araya girdi

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Milli maç öncesi tatsız olay! Polis araya girdi

İsviçre'de Türkiye-Tunus karşılaşması öncesinde tatsız bir olay yaşandı. 90 dakika öncesinde Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma yaşandı ve İsviçre polisi araya girdi.

10'a yakın Trabzonspor taraftarı stat önünde karşılaşma öncesinde " 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor" pankartı açtı.

Bunun üzerine stat çevresindeki Fenerbahçeliler, pankart açan Trabzonspor taraftarına tepki gösterip " Burası milli maç! Neden burada bunu yapıyorsunuz" diye bağırarak bu grubun üzerine yürüdü. Tansiyonun yükseldiği anda İsviçre polisi araya girerek olayın kavga boyutuna geçmesini engelledi.

Türkiye A Milli Takımın İsviçre'de Tunus ile oynadığı hazırlık maçını milli oyuncu Kaan Ayhan'ın ailesi, antrenörler İsmail Kartal, Kemal Özdeş ve Mirsad Türkcan da izledi.

Lucescu'dan iki değişiklik!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dünkü maçta son anda ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Romen teknik adam İran maçının 11'inde iki değişikliğe giderek Mehmet Topal yerine Mahmut'a, Emre Akbaba yerine ise İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Cenk Tosun ilk kez kaptan!

İran karşısında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Cenk Tosun, dün de sahaya kaptanlık pazu bandı ile çıktı. Lucescu'nun Mehmet Topal'ı yedek bırakması üzerine Cenk, A Milli Takımda ilk kez kaptan olarak sahada yer aldı.

Faruk Süren'e büyük ilgi!

İsviçre'de Türkiye- Tunus karşılaşmasını izleyenler arasında Galatasaray Kulübü eski başkanı Faruk Süren de vardı. Torunu ile birlikte karşılaşmayı izlemeye gelen Faruk Süren'e, gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterip karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski başkanı ile bol bol fotoğraf çektirdiler

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