Milli maç ne zaman? Türkiye Yunanistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Çıkacağı Yunanistan milli maçı ile Avrupa Şampiyonası Eleme Grubunda oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek olan Türkiye, bu karşılaşmayı Antalya'da oynayacak. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE YUNANİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak gerçekleşecek olan hazırlık karşılaşması, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'da TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

"UMUTLU VE MUTLU OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR"



Türk pasaportu taşıyan bütün oyunculara milli takımın kapısının açık olduğunu belirten Güneş, şöyle devam etti:



"Birlikte hayal etmeye, çalışmaya, hikaye yazmaya, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var. Gelin el birliği içerisinde olalım. Büyük Türkiye'nin başarısına katkı yapalım. Son toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı şeyleri konuştuk. 'Böylesine büyük, devasa bir ülkenin her alanda dünyada ses getirmesi, en iyisini yapmasını bekliyorum.' dedi. Biz de kendi görevimizi, kendi alanımızda

en iyisini yapmak istiyoruz. Kendisi de bir futbol adamı, gerekirse düşündüğünüz



oyuncuyu da tavsiye edebilirsiniz dedim. Çünkü ben hem medyaya hem halka, herkese açığım. Herkes görüşünü beyan edecektir. Bütün mesele, sevgi, saygı içerisinde görüşlerini beyan etsin."



Tabandan tavana herkese görev düştüğünü anlatan Güneş, herkesin görüşüne ihtiyaç duyduklarını kaydetti.



Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Yapmamız gerekenler basit aslında. Bütün bunları yapacak aklımız da gücümüz de var. Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir iş yok. Sabretmeyi de çalışmayı da bilmeliyiz. İnanacağız, inandıracağız. Herkesten yeni fikirler alacağız. Şeffaf, iyi niyetli, samimi, fair play içinde olacağız. Türkiye büyük bir ülkedir. Beklentiye uygun davranacağız. Sadece günü değil geleceği de düşüneceğiz. Başarıyı paylaşacağız, her maçı kazanmak için oynayacağız. Güzel oyunlar, iyi sonuçlar bekliyorum. Sevgi, saygı olacak. Aynı duyguyu, düşünceyi paylaşacağız. Farklılarımız olacak ama bu bütünü oluşturacak. Çok ses gelmesi kimseyi rahatsız etmesin. Orkestraya baktığınız zaman orda da farklı sesler vardır ama o kadar güzel bir uyum vardır ki kendinizden geçersiniz. Önemli olan bunu sağlamak."



"TEK VÜCUT OLACAĞIZ, TEK NEFES ALACAĞIZ"



Şenol Güneş, takım ruhu içerisinde hareket edeceklerini söyledi.



İlkeli, prensipli, planlı ve programlı çalışacaklarını dile getiren Güneş, "Irk, dil, din ayrımı olmadan herkesi kucaklayan bir takım olacağız. Uluslararası yarışlarda özellikle buna daha da önem vereceğiz. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Oynuyoruz, yarışıyoruz ama bir de temsil ediyoruz. Bıraktığımız izler yıllarca gündemde tutulabilir. Dünya Kupası'nda olanları ben hala yaşıyorum. Yani Türkiye'nin imajına katkı yapan değerlerdir. Güzel bir ülke, önemli bir ülke. Bunu her alanda kullanmalıyız. Herkes işini yaparken bir de ülkesini temsil ettiğini unutmasın." diye konuştu.



Güneş, kurumlara, kulüplere, camialara, herkese saygı göstereceklerini, geçmişten dersler çıkarıp geleceğe bakacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Yetkiler, görevler, sorumluluklar yerini bulacak. Bugünü yarından farklı, yarını da bugünden farklı kılacağız. Anlatacağız, göstereceğiz, yapacağız. Tek vücut olacağız, tek nefes alacağız. Milli takımın gururu da sorumluluğu da olacak. İyi düşüneceğiz, iyi söyleyeceğiz, iyi yapacağız. Kötülük, tembellik, bilgisizlik bizde olmayacak. Buna elimizden geldiğince izin vermemeye çalışacağız. Hedefimiz hızlı, tempolu, disiplinli, pes etmeyen, savaşan bir takım, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun. Biz bu anlayışla bugünden yarışa devam edeceğiz."