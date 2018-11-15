Milli maç ne zaman? Türkiye İsveç Uluslar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye İsveç maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Uluslar B Ligi Grup 2 mücadelesinde bu hafta Türkiye A Milli Takımımız İsveç ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Fenerbahçe'den Mehmet Topal da dahil edildi. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye İsveç Uluslar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi Grup 2 mücadelesinde Türkiye bu hafta Konya'da İsveç ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Türkiye'nin İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında sporseverler adeta çıldırmıştı. A Milli Takımımız rövanşı da alma peşinde olacak. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye İsveç Uluslar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takımımızın İsveç'le oynacağı UEFA Uluslar B Ligi Grup 2 mücadelesi, 17 Kasım Cumartesi günü 20.00'da gerçekleşecek. Karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınlanacak.
ADAY KADRO AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
MEHMET TOPAL DA DAHİL EDİLDİ
A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Fenerbahçe'den Mehmet Topal da dahil edildi.
80 kez A Milli takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak 10 Eylül'de Türkiye'nin İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev almıştı.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
İsveç ile 17 Kasım'da Konya'da, Ukrayna ile de 20 Kasım'da Antalya'da karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna maçları için Riva'da toplandı. 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i Konya'da ağırlayacak olan A Milliler, 20 Kasım'da ise Ukrayna ile Antalya'da hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk antrenmanını Riva'da gerçekleştiren futbolcular, idman öncesinde uzun süre sohbet ettiler. Teknik Direktör Mircea Lucescu da, uzun süredir görmediği oyuncuların tek tek ellerini sıktı ve öperek karşıladı. Özellikle dün Sivasspor ile oynanan karşılaşmada tribünlerin ıslıkladığı Oğuzhan Özyakup'la yakından ilgilenen Lucescu, bu futbolcuyla uzun süre sohbet etti. Sakatlığını atlatan ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın son bölümünde forma giyen Mehmet Topal da, antrenmana oğluyla birlikte geldi. Çalışmanın bir bölümünde, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal'ın oğluyla top oynadı.
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