Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye- Andorra maçı ile ilgili bilgiler
EURO 2020 H Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Mücadelenin ardından, bir sonraki milli maçla ilgili bilgileri merak eden futbolseverler, internet üzerinden 'Andorra-Türkiye maçı ne zaman oynanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Türkiye, Andorra karşısında oynayacağı maça ev sahipliği yaparak, mücadelesini sürdürecek. Peki, bir sonraki milli maç ne zaman? İşte, o konuya dair bilgiler....
11 Haziran Salı akşamı EURO 2020 Elemeleri kapsamında ev sahibi olan Türkiye İzlanda'yı konu etti. Nefeslerin tutulduğu maç Türkiye'nin mağlubiyeti ile sonuçlandı. Liderlik koltuğuna ortak olan A Milli Takımımız, bir sonraki karşılaşmasında Andorra ile karşı karşıya gelecek. Elemeler devam ederken, Türkiye'nin bir sonraki karşılaşması sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, milli maç ne zaman oynanacak? İşte, Türkiye- Andorra maçı ile ilgili bilgiler.
Grubunda 4 maça çıkan ve 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan milli takım, bir sonraki maçını 7 Eylül tarihinde Andorra ile oynayacak.
Milli takımın sonraki maç programı ise şu şekilde olacak;
10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1
|Fransa
|4
|3
|0
|1
|12
|3
|2
|Türkiye
|4
|3
|0
|1
|9
|2
|3
|İzlanda
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|4
|Arnavutluk
|4
|2
|0
|2
|5
|3
|5
|Moldova
|4
|1
|0
|3
|2
|10
|6
|Andorra
|4
|0
|0
|4
|0
|10
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