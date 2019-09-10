Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Moldova Türkiye maçı saat kaçta?
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye Moldova karşısına bu akşam mücadele edecek. A Millilerin Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynayacağı kritik randevuda, İtalyan hakem Davide Massa'nın düdük çalacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Maurizio Mariani üstlenecek. Peki, Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Moldova Türkiye maçı saat kaçta? İşte, maça dair bilgiler.
Andora karşısında üstünlük sağlayan Şenol Güneş yönetimindeki A Milli takım bu kez Moldova mücadelesinde forma terletecek. 3 puan için yoğun performans göstermeye hazırlanan Ay-yıldızlılar, Moldova ile daha önce 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. İşte, Moldova Türkiye maçına dair tüm detaylar...
Moldova-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak maç saat kaçta başlayacak?
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek. Moldova Türkiye maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
DENİZ TÜRÜÇ GÖREVE
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
İLK 11'LER
Moldova: Koşelev, Reabciuk, Mudrac, Efros, Ioniţa, Cebotaru, Ginsari, Țurcan, Suvorov, Sandu, Graur.
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk.
GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde millilerin 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra müsabakasına göre 5 değişiklik yaptı. Andorro maçında oynayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın ve Yusuf Yazıcı'nın yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'a görev verdi.
Şenol Güneş, müsabakada Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'ine şans verdi.
Yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.
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HAKAN ÇALHANOĞLU KULÜBEYE
A Milli Takım’daki performansı eleştiri konusu olan Hakan Çalhanoğlu, Moldova maçında yedek soyunacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan’ı korumak için bugün oynatmama kararı aldığı belirtildi.
MOLDOVA İLE 11. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda bu akşam konuk olacağı Moldova ile 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 7’si resmi, 3 özel maçta ay yıldızlılar 8 kez galip gelirken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Gol sayılarında büyük üstünlük
İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
İlk maç 1996'da
Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.
Kişinev'de 4. maç
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak. Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA
Milli futbolcuların son durumuyla ilgili de bilgi veren Şenol Güneş, "Çok büyük sıkıntımız yok. Emre Belözoğlu'nun belinde hafif bir spazmı var ancak ciddi değil. Maç oynamayı engelleyen bir durum yok. Ozan ve Dorukhan'da da sıkıntı yok. Yusuf'un da kaşında dikiş var ama bu oynamasına engel değil. Kimleri oynatacağımıza Salı akşamı karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"OYUNCULARDA REHAVET YOK, İŞTAH VAR"
Şenol Güneş, genel tabloya bakıldığında A Milli Takım'ın iyi yolda olduğunu kaydetti.
Gelişmekte olan bir ekip oluşturduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Genel ortalamaya baktığımızda olumsuz bir durum yok. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım, oynayarak ve gelişerek iyi bir kadro haline dönüşmeye çalışıyor. Bizimle olmayan birçok düşündüğümüz oyuncu var. Şu an ideal 11'i tam sahaya sürmüş değiliz. Fransa maçındaki gibi her şeyi doğru yapsak konuşmaya gerek yok. Oyuncularda rehavet yok, tam tersine iştah var. Sezon yeni başladı. Performansları yeterli değil. Bunları yaşayacağız ama milli takım sahaya kazanmak için çıkar. Salı akşamı sahada bunu düşüneceğiz."
Türkiye 574. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile bu akşam oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 573 müsabakada 218 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 57 maçta 29 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile bu akşam yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302'si resmi, 271'i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 249'u evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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