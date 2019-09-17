Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMilli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
GeriFutbol Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor

Milli maç arasından dolayı lige verilen aralar, Fenerbahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig sezonunun bitişiyle beraber girilen 30 Mayıs - 11 Haziran milli maç takivimi dışında bırakılarak olşturulan son dört milli aradan sonra oynadığı maçlarda sahadan 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de milli maç arası kabusu sürüyor. Liderlik parolasıyla çıktığı deplasmandan mağlubiyetle ayrılan ve liderin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip, bir milli maç arasından daha galibiyet alamadan ayrıldı. 11-14 Ekim 2018'de oynanan milli maçların ardından ligde Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. 17-20 Kasım 2018'de oynanan maçların ardından lige Trabzonspor deplasmanıyla dönen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, 20-27 Mart 2019'daki aradan sonra Ankara deplasmanında Ankaragücü ile 1-1'lik beraberle kalarak bir kayıp daha yaşamıştı. Sarı-lacivertli ekip son olarak Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybetti.

SON DÖRT MİLLİ MAÇ ARASINDAN SONRA DEPLASMAN
Sarı-lacivertli ekibin bu kötü serisinde dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Fenerbahçe, son dört milli maç arasından sonra ligde oynadığı karşılaşmaların tamamında deplasmanda mücadele etti. Aynı dönemde Galatasaray ve Trabzonspor bütün maçlarını iç sahada oynarken, Beşiktaş da Fenerbahçe gibi tüm maçlarını deplasmanda oynadı.

MİLLİ MAÇ ARASINDAN EN KARLI ÇIKAN TAKIMLAR GALATASARAY VE TRABZONSPOR
Milli maç aralarından en karlı çıkan takımlar ise Galatasaray ve Trabzonspor oldu. Son dört milli maç arası baz alındığında bütün maçlarını iç sahada oynayan iki ekip, 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan ile bu dönemi geçmiş oldu.

MİLLİ MAÇ ARASI SONRASINDA PUAN DURUMU:
Galatasaray: 2 galibiyet - 2 beraberlik / 8 Puan
Trabzonspor: 2 galibiyet - 2 beraberlik / 8 puan
Beşiktaş : 2 galibiyet / 2 mağlubiyet / 6 puan
Fenerbahçe: 2 beraberlik / 2 mağlubiyet / 2 puan

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son Dakika: CAS'tan Neymar açıklaması! Galatasaray maçında...
Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor! Galatasaray'a sürpriz iddaa oranı...
Cenk Tosun için sürpriz talip! Katar...
Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?