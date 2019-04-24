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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.04.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Milli kaleci Sinan Bolat İspanya yolcusu

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Milli kaleci Sinan Bolat İspanya yolcusu

A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı file bekçilerinden Sinan Bolat transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol hayatını Belçika'nın Royal Antwerp takımında sürdüren 30 yaşındaki kaleci Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada transferiyle ilgili sezon sonunda karar vereceğini belirtti.

Sinan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

'Teklifler geliyor'

"Menacerim Marko Kırdemir'e İspanyol takımlarından gelen teklifler var. Geçen sezon başında da La Liga'dan isteyen takımlar olmuştu zaten. Türkiye'den de yeni sezon için teklifler geliyor. Şimdilik takımıma odaklanmış durumdayım. Sezon başında oturup kendi adıma en doğru kararı vermeye çalışacağım. Türkiye'den taraftarlardan her zaman güzel mesajlar alıyorum. Elbette kariyerim için güzel bir öneri olduğunda bunu değerlendirip, yeniden Türkiye'de forma giymek isterim."

'Euro 2020'ye gideriz'

"Milli Takım'a Şenol hocamızın gelişiyle yeni bir hava yakaladık. İlk 2 maç çok önemliydi ve biz de çok iyi bir başlangıç yaptık. Tek düşüncemiz EURO 2020'ye katılmak. Bunu da başarmak adına elimizden geleni yapacağız. Gerçekleştireceğimize inancım tam. Turnuvaya gittiğimiz takdirde orada başarılı olacağımızı da düşünüyorum."

'Yarış çok zevkli'

"Süper Lig'i çok yakından takip ediyorum. Fark iyice azaldı. Artık 3 takımın da ciddi şekilde şampiyonluk şansı var. Sezon sonuna kadar bu yarışı izlemek çok keyifli olacak. Hak eden kazansın."

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