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Milli judocular Tunus yolcusu

Milli judocular, Tunus'un ev sahipliğinde düzenlenecek grand prix müsabakaları için yarın bu ülkeye gidecek.

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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, 46 ülkeden 383 sporcu tatamiye çıkacak. Türkiye, müsabakalarda 7'şer erkek ve kadın sporcuyla temsil edilecek.
Milli sporcuların tatamiye çıkacağı tarihler şöyle:

19 Ocak Cuma

Kadınlar:

48 kilo: Tuğçe Beder
52 kilo: İrem Korkmaz, Büşra Özdek
57 kilo: Nazlıcan Özerler
Erkekler:
60 kilo: Bekir Özlü
66 kilo: Sinan Sandal, Cengizhan Dönmez

20 Ocak Cumartesi

Kadınlar:

63 kilo: Ümmühan Kabak
70 kilo: Nurcan Yılmaz
Erkekler:
73 kilo: Bilal Çiloğlu
81 kilo: İlker Güldüren, Feyyaz Uçar

21 Ocak Pazar

Kadınlar:

+78 kilo: Sebile Akbulut

Erkekler:
90 kilo: Batuhan Efemgil

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