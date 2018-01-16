Milli judocular Tunus yolcusu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, 46 ülkeden 383 sporcu tatamiye çıkacak. Türkiye, müsabakalarda 7'şer erkek ve kadın sporcuyla temsil edilecek.
Milli sporcuların tatamiye çıkacağı tarihler şöyle:
19 Ocak Cuma
Kadınlar:
48 kilo: Tuğçe Beder
52 kilo: İrem Korkmaz, Büşra Özdek
57 kilo: Nazlıcan Özerler
Erkekler:
60 kilo: Bekir Özlü
66 kilo: Sinan Sandal, Cengizhan Dönmez
20 Ocak Cumartesi
Kadınlar:
63 kilo: Ümmühan Kabak
70 kilo: Nurcan Yılmaz
Erkekler:
73 kilo: Bilal Çiloğlu
81 kilo: İlker Güldüren, Feyyaz Uçar
21 Ocak Pazar
Kadınlar:
+78 kilo: Sebile Akbulut
Erkekler:
90 kilo: Batuhan Efemgil