Milli judocular Çekya ve Tunus'ta tatamiye çıkacak!
Judoda, Ümit Kadın Milli Takımı Çekya'da, Ümit Erkek Milli Takımı da Tunus'ta 21-25 Nisan'da tatamiye çıkacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler Tunus'taki Afrika Kupası, kadınlar ise Çekya'daki Avrupa Kupası müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.
Türk Milli Takımları, müsabakaların ardından 2 ülkede ortak antrenman çalışmasına katılacak.
Çekya'da mücadele edecek Kadın Milli Takım sporcuları ve sıkletleri ise şöyle:
40 kilo: Müberra Güneş
44 kilo: Merve Azak
48 kilo: Buketnur Karabulut
52 kilo: Kübra Şenyayla, Eda Karademir
57 kilo: Hasret Bozkurt, Habibe Afyonlu, Dilay Tekin
70 kilo: Mine Kalender, Hilal Öztürk
Tunus’ta tatamiye çıkacak Erkek Milli Takımı'ndaki isimler de şunlar:
50 kilo: Emirhan Karahan, M. Ali Demirel, Soner Kumtaş, Berat Bahadır
55 kilo: Abdülaziz Kara
60 kilo: Salih Yıldız
66 kilo: Umalt Demirel
81 kilo: A. Burak Çuhadar
90 kilo: F. Enes Acet
90 kilo: Ö. Kemal Aydın, Çağrı Doğan
Yorumları Göster
Yorumları Gizle