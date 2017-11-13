Milli hüsran! Yine kaybettik...

Stat: Antalya

Hakemler: Nikolov Kabakov , Martin Veselinov Margaritov , Martin Emilov Venev

Türkiye: Volkan Babacan , Barış Yardımcı (Ozan Tufan dk. 46 ), Serdar Aziz (Uğur Demirok dk. 46 ), Çağlar Söyüncü , Atila Turan (İsmail Köybaşı dk. 46 ), Okay Yokuşlu , Oğuzhan Özyakup , Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 75 ), Cengiz Ünder (Enes Ünal dk. 72 ), Kenan Karaman (Emre Akbaba dk. 60 ), Cenk Tosun

Yedekler: Okan Kocuk, Harun Tekin, Selçuk İnan, Deniz Türüç, Yunus Mallı, Erol Alkan

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Arnavutluk: Berisha , Lenjani (Ajeti dk. 57 ), Hysaj , Mavraj , Veseli , Memushaj , Lilaj (Lila dk. 86 ?), Xhaka , Roshi (Kamer dk. 67 ), Grezda (Ajdarevic dk. 81 ), Sadiku (Aliji dk. 67 )

Yedekler: Hoha, Djimsiti, Llullaku, Ahmedi, Ramadani, Balliu

Teknik Direktör: Christian Panucci

Goller: Cengiz Ünder (dk. 47), Emre Akbaba (dk. 61) (Türkiye), Sadiku (dk. 25 ve 39), Grezda (dk. 56) (Arnavutluk)

Kırmızı Kart: Ledian Memushaj (dk. 42) (Arnavutluk)

Sarı Kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun (Türkiye)

Arnavutluk takımının son 10 yılda 3 ve üzeri gol attığı takımlar:

➖Malta

➖Lüksemburg

➖Güney Kıbrıs

➖Karadağ

➖Litvanya

➖San Marino

➖Sırbistan

➖Ermenistan

➖İsrail

➖Katar

➖ Türkiye — Spor Arena (@hsporarena) 13 Kasım 2017

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda, Romanya mücadelesine göre dört değişiklik yaptı.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk müsabakasına Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Atila Turan, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.

Ay-yıldızlı takımın Romanya ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Selçuk İnan, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan yedekler arasında oturdu.

Romanya karşılaşmasının ilk 11'inde bulunmayan Volkan Babacan, Barış Yardımcı, Cengiz Ünder ve Kenan Karaman ise Arnavutluk mücadelesinde sahada yer aldı. Karşılaşmaya, Oğuzhan Özyakup kaptan olarak çıktı.

- 32 bin 500 bayrak dağıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmaya özel 32 bin 500 Türk bayrağı dağıttı.

Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda misafir tribünü dışında kalan tüm koltuklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

- Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Antalyalı futbolseverler hazırlık karşılaşmasında milli takımı yalnız bırakmadı.

2005'de yapımı sona eren Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletlerin büyük kısmı satıldı. Taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerde yer yer boşluklar olduğu görüldü.

Karşılaşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik müsabakada görev yaptı.

- Arnavutluk ile 10. randevu

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaptı.

Ay-yıldızlılar, bunlardan 4'ünü kazanırken, rakibine 3 maçta yenildi. Milliler, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda olmak üzere yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.

- Türkiye'de 6. maç

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi.

Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.

Öte yandan, Arnavutluk sahaya göğsünde Arnavutluk ve Türkiye bayrağı bulunan formalarla çıktı.

555. MAÇTA YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçında 217. mağlubiyetini aldı.

Antalya'da Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçında, 94 yıllık tarihinde 555. maça çıkan A Milli Futbol Takımı sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım daha önce 128 defa berabere kalıp 209 kez de rakiplerine üstünlük sağlamıştı.

Ay-yıldızlı ekibin, Arnavutluk karşısında bulduğu 2 golle milli maçlarda atılan gol sayısını 729'a yükselirken, kalesinde gördüğü golde 806'ya çıktı.

- Lucescu dönemindeki 6. maç

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu dönemindeki 6. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Milliler, Lucescu yönetimindeki ilk maçında FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olmuştu. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, Hırvatistan'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takım, tecrübeli çalıştırıcı yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Türkiye, Rumen teknik adamla çıktığı dördüncü maçta, deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki ilk hazırlık maçında ise Romanya'ya deplasmanda 2-0 yenilmişti.

- 2017'de 4. mağlubiyet

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Türkiye, iki yenilgisini Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve İzlanda karşısında yaşadı. Milli takım 9 Kasım'da Romanya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla 3. mağlubiyetini almıştı.

- Emre Akbaba ilk milli maçında gol attı

A Milli takımda karşılaşmaya 60. dakikada dahil olan Emre Akbaba, bir dakika sonra topla buluştuğu ilk pozisyonda milli takımın ikinci golünü kaydetti.

Emre Akbaba, ilk milli maçında golle tanışma mutluluğu yaşadı.

Milli takımın ilk golünü atan Cengiz Ünder de 6 maçta 3 gole ulaştı.

- Millilerin Antalya Stadı uğuru sona erdi

A Milli Takım, Antalya Stadı'nda yaptığı 6. maçında ilk yenilgisini aldı. Ay-yıldızlı ekip, yapımı 2015'te tamamlanan statta ikisi resmi olmak üzere toplam 6 maça çıktı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, özel maçlarda İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, Rusya ile golsüz berabere kaldı ve Finlandiya'yı da 2-0 mağlup etti.

Arnavutluk'a 3-2 mağlup olan millilerin Antalya Stadı'ndaki yenilmezliği sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Kenan Kahraman'ın ara pasında topla buluşan Cenk Tosun ceza alanı çizgisine yakın bir noktadan sert vurdu. Top kaleci Berisha'da kaldı.

16'ıncı dakikada Türkiye, orta alana yakın bir noktadan Hakan Çalhanoğlu ile serbest vuruş kullandı. Ceza alanına düşen topa Okay Yokuşlu'nun cılız kafa vuruşu yandan auta gitti.

17'inci dakikada Türkiye mutlak golden oldu. Uzun kaleci vuruşunda rakip yarı alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup, topu hemen yanındaki Kenan Karaman'a verdi. Bu futbolcunun ara pasında topla buluşan Cenk Tosun, rakip ceza alanına girer girmez sert vurdu. Topu kaleci Berisha tokatladı. Rakip takım futbolcuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

22'inci dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Cenk Tosun rakip ceza alanı içinden sert vurdu. Kaleci Berisha topu son anda üstten kornere çeldi.

24'üncü dakikada Arnavutluk Milli Takımı sağ kanattan atak geliştirdi. Roshi, Atila Turan'dan sıyrılarak hızla son çizgiye kadar indi. Ceza alanına girer girmez topu kale önüne gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Sadiku altıpas önünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

38'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutu kalecide kaldı.

39'uncu dakikada Roshi topu sağ kanattan ceza alanına gönderdi. Sadiku'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

42'inci dakikada ikili mücadele sırasında Serdar Aziz'e sert giren Memushaj ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu pozisyonda Serder Aziz'de sarı kartla cezalandırıldı.

İlk yarının bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar ay yıldızlı millilerimi ıslıklarla protesto etti.

47'inci dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Cengiz Ünder, topu altıpas içinden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak Berisha'nın sağından ağlara gitti: 1-2.

54'üncü dakikada savunmadan seken topa hareketlenen Cenk Tosun'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Berisha güçlükle uzaklaştırdı.

55'inci dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde Sadiku'dan seken topu önünde bulan Grezda, meşin yuvarlağı sol çaprazdan kaleye gönderdi. Top uzak köşede ağlarla buluştu: 1-3.

60'ıncı dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında Cenk Tosun'un bıraktığı topa hareketlenen Emre Akbaba, penaltı noktası yakınından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şut kaleci Berisha'nın sağından köşe ağlarına gitti: 2-3.

84'üncü dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından çektiği şut kalenin üstünden auta çıktı.

'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.



Türkiye'de 6. maç



A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi. Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.